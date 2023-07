Christa (27) dokumenterte sex med superstjerner – så ble hun brutalt drept

Et av Hollywoods store mysterier startet ved halv to-tiden, natt til 12. februar 1977. Thurman Brooms spaserte langs en gate i Hollywood i California. Idet han passerte en parkert bil, oppdaget han at det var blod på asfalten.

Thurman stoppet opp for å undersøke, og han varslet politiet da han fant en livløs kvinne liggende delvis under bilen.

Den døde kvinnen viste seg å være 27 år gamle Christa Helm. Hun ble knivstukket 23 ganger med en stor kniv.

DELVIS GJEMT: Christa Helm lå delvis under en bil da hun ble funnet. Foto: «Mysteries and Scandals» / TV 2 Play

Et vitne fortalte at det var høylytt prat mellom to kvinner og en mann, som ble etterfulgt av grusomme skrik, før det ble stille. Et annet vitne hadde bare hørt skrikene fra Christa, og sa at det hørtes ut som om «en katt ble flådd».

Christa var godt trent i karate og selvforsvar, og kroppen hennes viste tydelige tegn på at hun kjempet en brutal kamp for å berge livet sitt.

Bilen Christa kjørte så ut til å ha blitt parkert i hastverk eller panikk – skjevt, med ett hjul på fortauet – noe som tydet på at hun kan ha blitt forfulgt.

Drømte om å bli kjendis

I årevis hadde Christa Helm forsøkt å bli kjendis. Hun startet som fotomodell i New York City på begynnelsen av 1970-tallet, men i 1973 endret hun kurs og flyttet til Hollywood for å bli skuespiller. Hun fikk mindre roller i TV-seriene «Starsky and Hutch» og «Wonder Woman». I 1974 spilte hun hovedrollen i lavbudsjettfilmen «Let’s Go For Broke».

DRØMTE OM Å BLI KJENDIS: Christa Helms gjorde flere forsøk på å bli kjent, deriblant som fotomodell, sangerinne og skuespiller. Foto: «Mysteries and Scandals» / TV 2 Play

Da filmkarrieren ikke tok av, startet hun innspillingen av en discoplate med håp om å bli musikkstjerne. En av hennes bakgrunnsangerinner, Patty Collins, ble etter hvert elskeren hennes.

Christa var ingen kjendis for folk flest, men for kjendiser var hun et velkjent ansikt. Hun jobbet nemlig målrettet med å få innpass i Hollywoods innerste sirkel, og blant hennes bekjentskap var Mick Jagger fra The Rolling Stones, fotballstjernen Joe Namath, og skuespillerne Jack Nicholson og Warren Beatty.

Christa hadde mange seksuelle affærer med mektige kjendiser, både menn og kvinner. Alle sextreffene ble dokumentert i en dagbok – og hun satte karakterer på dem hun lå med.

I dagbøkene skrev hun om hva vedkommendes seksuelle preferanser var. Hun hadde også en skjult båndopptaker som dokumenterte lyden av sexaktene.

Hun pratet høylytt om dagboken overfor venner, og ymtet om at hun ville skrive en bok. Hun gikk alltid med dagboken i håndveska – og håndveska var det eneste som ble stjålet da Christa ble drept.

Etter noen måneder med etterforskning, ble drapssaken nedprioritert. Politiet hadde ingen fysiske bevis, ikke noe drapsvåpen, ingen øyenvitner, og Christas store og til dels utilgjengelige vennekrets ble for omfattende for politiet å saumfare og gå i sømmene.

DOKUMENTERTE SEX: Christa Helm gjorde notater og lydopptak av og med sine seksuelle erobringer, som gjerne var superstjerner. Foto: «Mysteries and Scandals» / TV 2 Play

Gjenåpnet etterforskningen

I de kommende årene vokste publikumsinteressen for Christa-saken. Det verserte flere teorier om hvorfor hun ble drept – alt fra sjalusidrama til kokainoppbevaring – men teorien som har høstet mest oppmerksomhet, er at det var sexdagboken og lydbåndene som motiverte det brutale knivdrapet.

I 2006 ble drapssaken gjenopptatt etter press fra Christas familie. Los Angeles-politiet tok en ny runde med intervjuer og bevisanalyse. Men å gjenåpne en etterforskning nesten 30 år etter ugjerningen, bød på utfordringer for politietterforskerne. Flere av Christas bekjente hadde enten glemt mye eller var døde.

«The Sopranos»-skuespiller nektet å prate

Gjenåpningen av saken skapte overskrifter, særlig da skuespilleren Tony Sirico ble involvert. Han er mest kjent som karakteren Paulie Gualtieri i HBO-serien «The Sopranos», og var med i et par episoder av den norske TV-serien «Lilyhammer».

«SOPRANOS»-STJERNE: Skuespilleren Tony Sirico, her avbildet under et «Lilyhammer»-event med norske Ida Elise Broch, kjente Christa Helm. Foto: Pontus Höök / NTB Scanpix

Før han ble skuespiller på midten av 70-tallet, opererte Tony i et mafiatilknyttet miljø i New York City. Tony flyttet til Los Angeles i 1973 for å forfølge skuespillerkarrieren, og han hadde vanket i samme miljø som Christa.

Ifølge Christas romvenninne, Stephanie Warsaugh, hadde Tony kommet hjem til henne etter drapet. Stephanie hevdet at Tony gikk inn i Christas rom, og tok med seg alle lydbånd og dokumenter han kunne finne.

«Sopranos»-skuespilleren fortalte etterforskerne i 2006 at han så vidt kjent Christa, og nektet for å ha stjålet lydbåndene og dokumenter fra rommet hennes.

Da han fikk mer konkrete spørsmål om datoer, tidspunkt og hvor han hadde vært, avbrøt Tonys advokat samtalen og tok ham ut av rommet. Da de kom tilbake annonserte advokaten at Tony ikke ville si noe mer. Til tross for at politiet gjentatte ganger sa at Tony ikke var mistenkt, nektet «Sopranos»-skuespilleren å si noe mer.

Tony Sirico døde i fjor, 79 år gammel.

GÅTE: Det er fremdeles ikke kjent hvem som drepte Christa Helm. Foto: «Mysteries and Scandals» / TV 2 Play

Noen av sexlydbåndene har blitt funnet, deriblant et hvor Christa og hennes kvinnelige elsker Patty hadde sex med en meget profilert Hollywood-skuespiller. Skuespilleren – hvis identitet er ukjent for offentligheten – ble intervjuet av politiet i 2006, og hevdet at han opplevde en slags sjalusi mellom kvinnene under sexakten. Han følte at Patty ikke var begeistret for at Christa hadde sex med en mann.

Uidentifisert DNA

Da drapet fant sted i 1977, eksisterte ikke DNA-testing. I bevislageret lå klesplaggene Christa ble drept i, samt fingerneglene hennes. Dette ble sendt til DNA-analyse for aller første gang.

Testresultatene viste at det var spor fra en annen kvinne under fingerneglene til Christa. Samtlige av kvinnene som var i politiets søkelys ble DNA-testet, men ingen matchet.

DNA-profilen ble deretter lagt inn i CODIS – FBIs DNA-register – men der var det heller ingen treff. Det er til dags dato ukjent hvilken kvinne DNA-profilen tilhører. Og det er viktig å nevne at den mystiske «DNA-kvinnen» ikke nødvendigvis var involvert i drapet på Christa; det skal ikke mye berøring til for at DNA kan havne under fingerneglene til en person.

Men det var én kvinne politiet ikke fikk tatt en DNA-test av: Patty Collins, sangerinnen Christa møtte under discoplateinnspillingen og som senere ble elskeren hennes. Hun forsvant rett etter drapet, og har verken blitt funnet eller avhørt av politiet. I 2006 øynet politiet håp om at Patty hadde bosatt seg i den amerikanske delstaten Montana, men det viste seg å være feil person med identisk navn.

MYSTISKE PATTY: Patty Collins forsvant rett etter drapet på Christa. Politiet er fremdeles interessert i å finne henne. Foto: «Mysteries and Scandals» / TV 2 Play

Drapet på Christa Helm er fremdeles uoppklart, og det er derfor ikke mulig å vite hvorfor hun ble drept. Den beryktede dagboken – og flere av lydbåndene – er fremdeles sporløst forsvunnet.

