Chelsea (33) prøvde å komme seg om bord i flyet med intimt pakketriks

KLAR FOR BOARDING: Slik så det ut under jakken til Chelsea Dickenson før hun gikk om bord i flyet. Foto: Privat

Å dra på ferie kan by på pakkeutfordringer. Kanskje har du pakket så mye at du ikke får plass i kofferten, eller så ønsker du å spare noen kroner og dropper innsjekket bagasje.

Hvordan skal man da få plass til alt man ønsker å ta med seg?

33 år gamle Chelsea Dickenson fra London liker ikke å betale for ekstra bagasje når hun allerede har kjøpt seg en billig flybillett.

Derfor begynte hun å teste ut ulike pakketriks slik at hun likevel kan ta med seg det hun ønsker på reisen.

Nå går hun viralt på TikTok for sine kreative pakkemetoder, skriver CNN.

Fiskevest og BH

Dickenson er en ekspert på det å reise billig. Hun startet å eksperimentere med ulike pakketriks for ett år siden da hun merket at tilleggsprodukter, som setereservasjoner og bagasje, gikk opp i pris.

– I disse dager er det virkelig vanskelig å ta med en koffert om bord på et lavprisflyselskap uten å måtte betale mye penger for det, og derfor bestemte jeg meg for å se hvilke andre måter jeg kunne få med mine ekstra ting, sier hun til TV 2.

Blant annet har hun testet å putte ekstra klær inni en nakkepute med glidelås, legge ting i taxfree-poser og fylle opp en BH med klær.

Hun innrømmer at noen av pakketriksene kan se rare ut, men at de funker.

– Å stappe ekstra klær inn i BH-en min er definitivt en av dem, men det trikset som har fått mest oppmerksomhet var da jeg bestemte meg for å bruke en fiskevest og pakke ferievarene mine i lommene, sier briten og legger til:

– Det som er enda mer bisart er at den har blitt kopiert mye. Jeg blir tagget i videoer hele tiden, og folk ser ut til å elske det!

Noen av tipsene kommer hun på mens hun pakker, mens andre tips finner hun gjennom research eller tips fra bekjente.

– Det beviser at pakkehacks ikke er noe nytt, legger Dickenson til.

En «hack» i dette tilfellet vil si en teknikk eller triks for å gjøre noe på en mer effektiv måte.

GENIALE LOMMER: Chelsea Dickensin brukte lommene på en fiskevest til å putte ekstra bagasje i. Foto: Privat

Sett av millioner

33-åringen deler alle triksene sine på TikTok og hjemmesiden sin, Cheap Holiday Expert.



Noen av videoene hennes har blitt sett flere millioner ganger på sosiale medier. Videoen med nakkeputen har 2 millioner visninger på TikTok, mens fiskevest-trikset har 1,8 millioner visninger.

– Å gå viralt på TikTok er et tveegget sverd. Det er gøy å se tallene tikke opp, men så kommer kommentarene. Du vet du har gått viralt når negativiteten kommer, sier Dickenson og fortsetter:

– Men selvfølgelig håper du at mange mennesker vil se noe du har brukt tid og krefter på, og hvis det hjelper folk, så er jeg veldig glad når det skjer.

De fleste som følger henne lurer ofte på om triksene funker når det kommer til sikkerhet; derfor dokumenterer Dickenson også når hun utfører trikset på flyplassen.

33-åringen forklarer at sikkerhetspersonalet som regel ikke bryr seg om hvordan, eller hvor tungt, hun har pakket – det er det gate-personalet som gjør.

– Alt jeg pakker inn i mine hacks har alltid blitt grundig sjekket av sikkerhetsvaktene, og jeg sniker ikke inn noe jeg ikke burde. Det er bare varer som vanligvis ligger i en pose, som jeg kanskje ikke har plass til, understreker hun.

Deler ferietips

Dickenson har ikke blitt avslørt for sine pakketriks til nå, men hun prøver å ikke strekke triksene sine for langt. Briten ønsker nemlig ikke å være til unødvendig bry for de som jobber for flyselskapene.

– Jeg er også klar for den dagen jeg blir avslørt. Og når det skjer, vil jeg strekke hendene opp og innrømme nederlag. Jeg er ikke her for å gjøre flyselskapenes jobb vanskeligere, sier hun til TV 2.

33-åringen deler ikke bare pakketriks, men også tips til hvordan du finner billigst mulig reisemetode, hvordan prute på Airbnb eller hvordan du kan spore bagasjen din.

Hennes beste sommerferietips har derfor ikke noe med pakking å gjøre:

– Slutt å bli besatt av øyer og stranden, sier hun.

– For å gjøre et skikkelig kupp i høysesongen bør du ta turen innover i landet. Jeg elsker å ta en storbyferie om sommeren, fordi de ofte har så mange arrangementer og festivaler, og likevel har alle andre strømmet til kysten, forklarer Dickenson.