ChatGPT har bestått flere prestisjetunge eksamener

Selskapet Open AI lanserte i fjor chatroboten ChatGPT, som blant annet kan svare på spørsmål, formulere mailer og skrive taler for deg.

Den siste tiden har ChatGPT også blitt testet på flere krevende eksamener – hvor den har bestått.

Det skriver Business Insider.

Jus og medisin

Professor Christian Terwiesch, ved Wharton University of Pennsylvania, testet nylig AI-roboten på en eksamen i driftsledelse.

Ifølge Terwiesch klarte teknologien å svare på grunnleggende spørsmål basert på case-studier, og roboten gjorde en «fantastisk jobb».

Den gjorde noen feil på enkle matematikkoppgaver, og noen mer krevende spørsmål, men ville likevel fått en B eller B- på eksamen.

Ifølge CNN bestod AI-roboten også juseksamener i fire kurs ved University of Minnesota Law School, hvor den ville fått en C+ i karakter. Her svarte roboten på flervalgsspørsmål og lengre tekstoppgaver.

I tillegg til disse, har ChatGPT også bestått eksamener i blant annet medisin ved United States Medical Licensing Exam og biomedisin ved School of Health Sciences under Høyskolen Kristiania.

Prodekan for utdanning ved School of Health Sciences, Hilde Skjerve, har tidligere uttalt til nettavisen Khrono at AI-roboten fikk karakterer fra B til E i de ulike eksamendelene for biomedisin.

Undersøkelsen viste også at svarene fra roboten ble verre når spørsmålene på eksamen ble mer komplekse.

AI på hjemmeeksamen

AI-teknologien har gått viralt den siste tiden, og det er delte meninger om funksjonen er positiv eller negativ.

Spesielt når det kommer til juks på skoleeksamener.

I desember skrev blant annet Bloomberg-podcaster Matthew S. Schwartz på Twitter at «hjemmeeksamen er død».

Han hadde testet ChatGPT på en jusoppgave hvor han hevdet at AI-teknologien ga et kjapt og solid svar.

Tidligere har TV 2 skrevet at nesten ingen universiteter i Norge visste hvordan de kunne avsløre AI-bruk på eksamener der alle hjelpemidler var tillatt før jul.

I januar rapporterte kun tre norske universiteter og høgskoler at de hadde oppdaget bruk av roboten i forbindelse med eksamen.

Utdanningsdirektorartet har også valgt å begrense nettilgangen ved noen eksamener på videregående skole for å hindre bruk av ChatGPT.

Nesten like kjapt som ChatGPT ble en snakkis, kom også nyheten om Edward Tian (22) som har laget en robot som oppdager bruken av ChatGPT.

Tian er student ved Princeton University og brukte nyttårsaften til å utvikle applikasjonen GPTZero.

Applikasjonen fungerer slik at dersom GPTZero blir forvirret av en tekst, er det stor sannsynlighet for at teksten er skrevet av et menneske. Blir applikasjonen ikke forvirret, er teksten trolig skrevet av en AI-robot.