Chatbot ga feilaktig info – nå må flyselskap betale

En passasjer hos Air Canada hevder at flyselskapet skylder ham flere hundre dollar og har gått til sak.

Årsaken er at mannen mener han har rett på en rabatt for to billetter han kjøpte til fullpris for å rekke sin bestemors begravelse.

Dette er ikke noe kunden har funnet på selv. Det var nemlig Air Canadas egen KI-genererte kundeservicechat som fortalte ham det.

Det skriver The Washington Post og CBS News.



Ville ikke betale kunden

Mannen kjøpte en billett fra Vancouver til Toronto til full pris, i den tro at han ville få refundert deler av beløpet dersom han kjøpte billettene til full pris.

Canadieren hadde han nemlig blitt lovet dette av Air Canadas kundeservice-robot, grunnet flyselskapets dødsfall-policy.

Det eneste han måtte huske på å gjøre, var å søke om å få penger tilbake innen 90 dager.

Den ene billetten var på 700 canadiske dollar, som tilsvarer nesten 5500 norske kroner, mens returbilletten kostet rett over 700 canadiske dollar.

Dette er et beløp som mannen hevder at han ikke hadde brukt, hvis han ikke ble lovet en rabatt senere.



Problemet var bare at informasjonen han fikk fra chatboten var feil.

Da han søkte om å få refundert penger, mente Air Canada at han ikke hadde krav på pengene – og at chatboten hadde gitt feil informasjon.

Vant i retten

Det er riktig at Air Canada har en policy for reiser grunnet dødsfall i nær relasjon. Målet er, ifølge selskapets hjemmeside, å tilby maksimal fleksibilitet i en tung tid.

Men så kommer haken:

Dersom man skal ha rabatt på flyreisen, må man be om rabatterte reisepriser før man reiser. Ikke etter reisen, slik chatboten sa.

I retten hevdet Air Canada at de ikke hadde ansvar for at kundeservice-chatboten deres hadde gitt feil informasjon til kunden.

De sa også at chatboten var «en egen juridisk enhet, som er ansvarlig for sine egne handlinger», og understreket at den riktige informasjonen allerede var på nettsiden deres.

Likevel kom det frem i retten at Air Canada er ansvarlig for all informasjon på nettsiden deres, også chatboten. Det kom også frem at det ikke er kundens ansvar å skille mellom nøyaktig og unøyaktig informasjon på en bedrifts nettside.

Air Canada skylder derfor mannen 812 canadiske dollar i erstatning, som tilsvarer omtrent 6300 norske kroner. Flyselskapet må også dekke sakskostnadene.