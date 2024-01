Campingvogn havnet på ufrivillig sjøseilas

TATT AV VINDEN: Uværet i Nord-Norge sendte denne campingvognen rett ut i sjøen like utenfor Harstad. Foto: Privat/Tipser

Uværet har herjet i Nord-Norge den siste tiden.

I Sørvika utenfor Harstad, ble vinden så heftig at en campingvogn til slutt måtte gi etter for naturens krefter.

– Vinden blåste den rett ut i havet, hvor den ble flytende en stund, sier en forbipasserende, som nok bilde av campingvogna, til TV 2.

Det var iHarstad som først omtalte saken.

Ville trolig sunket

Mannen, som ønsker å være anonym, forteller at folk i området tror strømmen i vannet kan ta vogna ut fra bukta og videre ut i Tjeldsundet.

Den hadde likevel satt seg fast da han tok et bilde av den, og han ble ikke overrasket av synet han så.

– Det er ikke første gang ting havner i havet i dette området. Vinden kan som sagt ta godt her dersom vindretningen er rett, sier han.

Brannvesenet i Harstad mottok etter hvert en melding om campingvogna, og fikk tak i grunneier og eier.

Her fikk de beskjed om at eier selv ville ivareta campingvogna:

FLØT RUNDT: Campingvogna fløt i sjøen i Sørvika før den til slutt satte seg fast. Bildet er gjengitt med tillatelse fra eier. Foto: Privat

– Det ble løst på lavest mulig nivå. Han gjorde det selv, sier brannsjef Ove Frantzen til TV 2.

Brannsjefen forteller at vogna kunne vært en fare for skipsfart i mørket, dersom den hadde havnet i havgapet.

Han tror likevel ikke at den hadde drevet så langt – ettersom den sannsynligvis hadde sunket før det.

Tatt av vinden

Knut Bjørklund, som eier området hvor eieren hadde campingvogna lagret, forteller at han ikke har opplevd at slike gjenstander blåser ut i sjøen før.

– Det som er det spesielle er at vogna har blitt løftet rett opp, og sannsynligvis blitt kastet gjennom lufta og landet ut i havet, sier Bjørklund til TV 2.

REDDES OPP: Da havnivået var lavere tirsdag, kunne eieren dra campingvogna inn mot land. Bildet er gjengitt med tillatelse fra eier. Foto: Privat

Utrolig nok hadde det ikke kommet noen synlige skader på vogna etter den lille reisen den fikk. Det har kun kommet noen små mengder med vann inn i campingvogna fra 1970-tallet.

– Hadde den landet på land hadde den blitt «smakket» i stykker, men siden den landet i det myke vannet har den ikke blitt skadet, forteller han.

INGEN SKADER: Campingvogna skal ikke ha fått noen skader, og er nå tatt opp på land. Bildet er gjengitt med tillatelse fra eier. Foto: Privat

Bjørklund bekrefter at campingvogna nå har blitt hentet opp fra sjøen, og at eieren har tatt den med seg hjem for å gjøre den klar til videre bruk.

– I går var det ikke mulig å ta den på land, fordi man kunne risikere liv og helse for å komme dit, sier Bjørklund.



Tirsdag morgen var det fjære, og bedre vindretning, slik at eieren kunne feste et tau i campingvogna og dra den inn med gravemaskiner.

Heldigvis for eieren gikk det bra med den retro campingvogna. Det har ikke blitt noen skade- eller forsikringssak, den var ikke til skade for noen og er fortsatt i kjørbar stand.