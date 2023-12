Camilla (32) gir bort huset sitt på Finn

Askerbøringen er glad for at det gamle huset kunne komme til god nytte for andre.

Camilla Lid Annaniassen (32) fra Asker skal rive huset sitt for å bygge nytt. I stedet for å ødelegge og brenne alt – ønsker hun å gi det bort.

Det har skapt stor interesse allerede:

– Folk har lyst på vinduer og panelovner som sikkert er 40 år gamle, og annet forskjellig fra huset. Det er jo kjempegøy, sier Lid Annaniassen til TV 2.

Det var Budstikka som først omtalte saken.

Stor interesse

Lid Annaniassen og familien har bodd i det gamle huset mens de ventet på å få rammetillatelse, slik at de kunne rive huset.

GLAD: Camilla Lid Annaniassen er glad for at flere vil gjenbruke ting fra huset hennes. Foto: Privat

Hun tullet ofte med bosituasjonen på sosiale medier ettersom det ikke var helt optimalt. De hadde ikke oppvaskmaskin, det var ikke isolert og vinduene var dekket med søppelsekker et helt år.

Da familien fikk rammetillatelse, merket 32-åringen plutselig en stor interesse på sosiale medier for både dører, vasker og tak fra huset deres.

– Da ble jeg inspirert og tenkte: «Hæh, er det så mange ting som folk faktisk kan bruke?», sier hun.

Askerbøringen tror interessen kan komme av at folk har dårlig råd og at det nettopp har vært Black friday. Selv er hun veldig opptatt av å ikke kjøpe for mange ting selv.

POPULÆRE: Flere har vist interesse for disse dørene inni huset. Foto: Privat

Lid Annaniassen skjønte at hun hadde et helt hus med kjøkken, trapp og hundre år gamle ting som andre syntes var fine. Derfor ønsket hun å gi bort alt.

– Jeg tenkte at det var mer morsomt å gi det bort til andres bruk, enn at alt bare rives ned og brennes.

Til nå har det vært størst interesse for dørene og kjøkkenet. I tillegg har også noen ønsket å få ei stjerne i taket som skal brukes til veggpynt.



Hadde sett på huset lenge

32-åringen la for første gang merke til huset da hun var i mammaperm og gikk turer i området. Hun tenkte lenge at hun ville kjøpe huset for å pusse det opp.

NY FUNKSJON: Noen har meldt interesse for denne unike takplaten, som de ønsker å bruke som et vegghengt bilde. Foto: Privat

– Så kom det til salgs, og da slo vi til, forteller hun.

De merket etter hvert at det var en for stor jobb å pusse opp huset. Derfor søkte de om å få rive det og bygge nytt.

Nå har familien flyttet inn i en 40 kvadratmeters hybel hvor de skal bo mens de bygger et nytt hus på tomten.

KJØKKEN: Dette kjøkkene har allerede blitt gitt bort. Foto: Privat

– Forhåpentligvis har vi et helt nytt hus til neste jul, forteller hun.

I løpet av ventetiden gir familien fortsatt bort det som måtte ønskes fra det gamle huset, og 32-åringen er glad at så mange er interessert.

– Jeg synes det er helt fantastisk! Tenk, de kunne endt på dynga og bare vært brent, men så er det fine ting som folk kan bruke. Det synes jeg er så gøy, forteller Lid Annaniassen.