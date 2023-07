Butikk selger frisk luft på hermetikkboks

LUFT: For 75 kroner kan man kjøpe frisk luft på hermetikkboks. Foto: Skjermdump / Tor Erik Schrøder (NTB)

Lindesnes fyrmuseums suvenirbutikk tilbyr en rekke suvenirer som kan kjøpes både i butikk og på nett.

Men det er ikke bare kakeformer og magneter butikken tilbyr.

Man kan nemlig også kjøpe «Frisk luft fra Lindesnes fyr» til 75 kroner per boks.

Luften er samlet i en hermetikkboks, og kan åpnes når man har lyst til å benytte seg av den.

Derfor selger de det

Siri Mathisen, konseptutvikler ved Lindesnes fyrmuseum, forteller at hun syntes at frisk luft på boks passer veldig godt inn i suvenirbutikken.

– Når man kommer til Lindesnes, så skal man få litt vind i håret og salt på leppene, så derfor selger vi frisk luft på boks, sier Mathisen til TV 2.

BUTIKK: Slik ser boksen ut i butikken. Foto: Maiken Brennås

Mathisen tror at et slikt produkt kan være både nyttig og morsomt.

– Vi har solgt produktet i flere år, og vi er opptatte av at det ikke skal gi seg ut for å være noe det ikke er. Og så er det opp til hver enkelt å se om dette er et produkt de ønsker å ta med hjem, forteller Mathisen.

Ikke nødvendig å selge luft på flaske

Lindesnes fyr er ikke den eneste plassen som har solgt luft på boks. Holmenkollen skimuseum har tidligere solgt «100% pure nordic air» på flaske.

– Vi hadde produktet inne i en kort periode, men vi har ikke hatt det siden. Vi har heller Ikke planer om å få inn produktet heller, forteller kommunikasjonssjef ved skiforeningen, Trine Rom Giving.

Giving sier at det ikke er et relevant produkt å selge i deres butikk, og at det ikke er nødvendig å selge luft på flaske.

– Museumsbutikken er under oppussing, og det tas nå en gjennomgang av varene nå, så vi er sikre på at det er gode produkter som vi selger, sier Giving.

LUFT PÅ FLASKE: Dette bilde fra 2017 viser hvordan produktet i Holmenkollen museumsbutikk så ut da. Foto: Privat

Kan ikke brukes til noe annet enn bevis

Dosent ved Høyskolen Kristiania, Trond Blindheim, underviser i markedskommunikasjon og forbrukeratferd.

Han tror at dette er et produkt som antageligvis bare blir stående.

– Det må være noe riv ruskende galt med folk som kjøper luft på flaske, sier Blindheim lattermildt.

Blindheim har selv sett tidligere versjoner av luft på boks og tror det hele bare er en «gimmick».

– Det er vel ingen som tror at dette kan brukes til noe annet enn til bevis på at du har reist et sted, sier han.