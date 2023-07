Burger King skaper furore etter dette

FOR MYE AV DET GODE?: Den nye burgeren har 20 skiver med ost. Foto: Burger King Thailand

Er du en av de som bestiller ekstra ost på burgeren – da er dette kanskje din nye favoritt.

Denne uken introduserte Burger King en helt ny burger – for mellom to burgerbrød er det hele 20 (!) skriver med ost.

«Dette er ikke tull. Dette er ekte», skriver de på Facebook-siden sin.



Nå har burgeren gått viralt på sosiale medier.

Måtte slutte å ta bestillinger

Men om din største drøm er å sette tennene i denne burgeren, er det kun én ulempe.

For du må nok sette deg på flyet helt til Thailand. Denne burgeren kaller de «den ekte cheeseburgeren», og du må bla opp 109 thai baht for den. Det tilsvarer 32 norske kroner.

VIRAL: Denne burgeren har gått viralt på sosiale medier. Foto: Burger King Thailand

20 skiver med ost høres kanskje mye ut for noen, men faktum er faktisk at noen restauranter måtte slutte å ta bestillinger på grunn av den høye etterspørselen.

På sosiale medier florerer det av videoer av folk som prøver burgeren. Noen kaller den himmelsk, andre kaller den motbydelig – mens noen sier at det «er littegrann for mye».

«Den er forferdelig»



Men til tross for at Burger King oppfordret kunder til å prøve den og filme reaksjonene sine, fikk de kanskje ikke responsen som de helt håpte på.

En kunde som var ivrig på å prøve burgeren fortalte CNN at hun måtte bestille den etter all furoren på sosiale medier.

«Jeg klarte bare å spise halve», fortalte 26 år gamle Im Jeepetch.

Hun forteller at hun elsker ost, men at det forståelig nok ble litt for mye.



«Dette er en absurd mengde ost som er i én burger. Mat er godt når alt er den riktige kombinasjonen», forteller hun videre.



Og hun er bare én av mange – for flere kunder har skrevet på sosiale medier at de kun klarte å ta et par biter av den.

I en anmeldelse for magasinet Lifestyle Asia skrev reporter Eric Surbano følgende: «Den suger … Den er forferdelig. Det er egentlig ikke sjokkerende at det ikke er godt. Det er bare burgerbrød, 20 skiver ost og mer burgerbrød. Det er ikke noe saus».

Den kontroversielle burgeren er kun en del av sortimentet til Burger King Thailand i kort tid, så om tilbakemeldingene vekket ostenysgjerrigheten i deg – så er det bare å se på flybilletter.