Burger King-sjef pågrepet – serverte mat fra søppelkassen

Kald og lunken pommes frites kan irritere alle og enhver. Til tross for dette er det ikke på langt nær så ille som tilfellet i South Carolina i USA.

En 39 år gammel assisterende sjef for en Burger King-restaurant i delstaten ble mandag siktet for å ha tuklet med maten i restauranten.

39-åringen er beskyldt for å ha plukket opp pommes frites fra søppelkassen, og blandet dem med nystekte pommes frites.

Det skriver Mirror.

Politiet ble tilkalt

Hendelsen skal ha skjedd 9. juli da politiet ble tilkalt grunnet bråk ved den aktuelle Burger King-restauranten.

Politiet ankom restauranten og fant to kunder som skal ha skreket mot restaurantpersonalet, truet dem og bannet.

To kvinnelige kunder skal ha startet det hele etter å ha sett hva den assisterende lederen gjorde med pommes fritesen.

Ifølge Mirror skal de to kundene ha blitt beskrevet i politirapporten som «to kvinner som pekte på ansatte og brukte kroppsspråk som indikerte at de var sinte for noe».

Politibetjenten som skal ha vært på stedet, prøvde å roe dem ned, men de fortsatte «å være høylytte, støyende og bannet mot de ansatte».

Kvinnene skal ha blitt arrestert da de nektet betjentenes ordre om at de skulle roe seg ned. De ble siktet for ordensforstyrrelse. Mens de ble eskortert bort i håndjern, skal en av kvinnene ha truet med å skade ledelsen når hun kom ut av fengsel.

BURGER KING: Den populære spiseplassen er en av verdens største restaurantkjeder. Foto: Shizuo Kambayashi / NTB

Burger King innrømmet hendelsen

Noen dager senere skal Burger King-hovedkvarteret ha ringt politiet og innrømmet at assisterende leder hadde servert chips fra søppelbøtta.

En arrestordre ble utstedt for Burger King-lederens arrestasjon etter en etterforskning. Hun kan risikere opptil 20 års fengsel hvis hun blir dømt, ifølge Mirror.

– Disse påstandene stemmer ikke overens med merkevarens forpliktelse til kvalitetsmat og service, samt å skape en eksepsjonell opplevelse for gjestene våre, har en talsperson for Burger King sagt til Fox Business.

– Eieren av denne restauranten samarbeider med lokale myndigheter og vil iverksette passende tiltak basert på funnene. Siden dette fortsatt er en pågående etterforskning, kan vi ikke dele ytterligere detaljer for øyeblikket, uttalte talspersonen videre.

En dommer skal ha satt kausjonspengene til den assisterende lederen på rundt 200.000 norske kroner. Lederen skal ha blitt værende i varetekt på Union County Detention Center.