Bryllups-brøler – giftet seg med svigerfaren

Det gikk litt fort i svingene under et bryllup i Australia da bruden både ble gift med ektemannen – og svigerfaren sin.

Det er ikke hver dag du gifter deg med din egen svigerfar.

Nylig ringte en kvinne ved navn Kim inn til det australske frokostradio-programmet «Fitzy and Wippa with Kate Ritchie» for å dele sin bisarre bryllupstabbe med omverdenen.

– Jeg giftet meg, og vi behøvde to vitner, som var moren min, og svigerfaren min, forteller Kim på lufta.

Under forberedelsene til bryllupet, skal svigermoren ha insistert på at mannen hennes også skulle være vitne i ekteskapsinngåelsen.

Brudeparet er midt i dansen - så går det galt

Det skriver Indiatimes.

Alt gikk som smurt – trodde de – inntil den nygifte kvinnen og familien kikket på vigselsattesten etter at den store dagen var overstått.

– Da vi så på vigselsattesten, så jeg at jeg faktisk nå er gift med både ektemannen – og svigerfaren min, sier Kim i radioprogrammet.

Svigerfaren skal nemlig ha signert på samme linje som brudgommen, noe som gjorde at han på papiret også er Kims ektefelle.

– Så på papiret er du gift med din egen svigerfar? spør en av programlederne forbløffet.

– Vel, i vigselsattesten. Takk Gud! Jeg håper at de ikke signerte de juridiske papirene – det ville ha vært forferdelig, sier hun, og understreker videre at hun ikke juridisk sett er gift med ektefellens far.