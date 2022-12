Brutalt drept av seriemorder på vei hjem fra skolen

Amanda Jane «Milly» Dowler (13) ble meldt savnet av foreldrene 21. mars 2002 da hun ikke kom hjem fra skolen.

Milly og ei venninne gikk fra Heathside School i Weybridge, Surrey, og til jernbanestasjonen i bydelen. De to jentene gikk av på stasjonen Walton-on-Thames, ett stopp før Millys vanlige stopp. De spiste litt mat på stasjonskafeen, før hun ringte sin far, Bob Dowler, og sa hun ville være hjemme om 30 minutter.

Milly gikk alene derifra, og den siste observasjonen av henne er gjort tre minutter etter at hun forlot kafeen. Siden den gang ble hun aldri mer sett i live.

13-åringen kom ikke hjem til foreldrene som avtalt, og når klokka ble 19, ante de uråd og ringte politiet. Det ble utført et omfattende søk med 100 politimenn og flere helikoptre, uten hell.

En rød bil av merket Daewoo Nexia ble observert i nærheten. Denne observasjonen skal bli viktig i etterforskningen flere år etter drapet.

STOR SORG: Bob og Sally Dowler opplevde alle foreldres største mareritt da datteren Milly ble bortført og drept. Foto: Scanpix

Fant lik i elven

To år tidligere ble Sarah Payne (8) bortført og funnet drept i samme område. Etterforskerne fra den saken ble tilkalt for å hjelpe til i den kompliserte leteaksjonen. Det ble også lagd en rekonstruksjon på BBC Crimewatch UK, samt at Pop Idol-vinneren Will Young gikk ut med en bønn for Milly. Kort tid før forsvinningen hadde ungjenta deltatt på en av artistens konserter.

En uke etter forsvinningen, konkluderte politiet med at hun trolig ikke var kidnappet, men hadde dratt av egen fri vilje. Hennes mor, Sally Dowler, benektet dette. Hennes datter var ikke typen til å rømme hjemmefra, forklarte hun.

23. april ble det funnet et lik i elva Themsen, og det ble spekulert i om kroppen tilhørte den savnede jenta. Men den døde kroppen var den 73 år gamle Maisie Thomas som hadde vært savnet i ett år, og skal ha dødd av naturlige årsaker.

Lovet finnerlønn

I juni gikk tabloidavisa The Sun ut med en belønning på 100 000 pund for tips som kunne føre til oppklaring. Foreldrene hennes ga heller ikke opp håpet, og fortsatte å sende tekstmeldinger til mobilen hennes. Kanskje deres elskede Milly en dag ville svare?

18. september ble det funnet en naken, død kropp i Yateley Heath-skogen. Kroppen var ille tilredt og forråtnings-prosessen hadde kommet langt. Kunne dette være den savnede 13-åringen? Millys tannlege ble tilkalt for å eventuelt identifisere henne. Både etterforskere og familien ventet spent på resultatene.

Håpet om å finne Milly i live, brast. Tennene var hennes. På grunn av likets tilstand, var det ikke mulig å obdusere for å finne dødsårsaken. Klærne hennes og private gjenstander har aldri blitt funnet.

Operasjon Ruby

Drapsetterforskerne i Surrey Police kalte saken Operasjon Ruby, og 22. november sperret de veien ved funnstedet og avhørte 6000 bilister – uten funn.

Saken tok en ny vending da overgrepsmannen Paul Hughes begynte å sende brev til Millys søster og mor, der han blant annet truet med å drepe igjen, samt tok på seg skylden for dødsfallet.

Han satt da allerede fengslet for å ha overfalt en 12 år gammel jente. Hughes ble dømt til fem nye år for drapstrusler, men det viste seg i ettertid at han kun var fascinert over saken – ikke skyldig.

Det samme gjaldt flere andre, blant annet Lianne Newmann. Hun ringte gjentatte ganger til Dowler-familien, Millys skole og politiet, og utga seg for å være Milly. Hun ble dømt til fem måneders fengsel i 2003.

Innrømte å ha kjørt den røde bilen

Drapet sjokkerte en hel nasjon, og mange lot seg skremme av at det forble uoppklart i hele ni år.

Den 25. februar 2008 bekreftet Surrey Police at Levi Bellfield var deres hovedmistenkte i drapsetterforskningen.

20. mars 2002 skal Bellfield ha forsøkt å kidnappe Rachel Cowles (11) i samme område. Da kjørte han sin kjærestes røde Daewood.

MAKABER MANN: Levi Bellfields ekskjæreste forteller at han kunne gå fra å være verdens beste kjæreste til å bli et monster. Han skal ha fått hele elleve barn med fire forskjellige kvinner. Foto: Scanpix

I 2009 innrømmet Levi å ha kjørt den samme bilen som var observert på Millys forsvinningssted, men han ble ikke siktet før 30. mars 2010.

I et intervju med avisen Daily Mirror skal han ha sagt følgende: «Det er ikke mange røde Daewoos som kjører rundt i Walton-on-Thames, så vi må være realistiske når det gjelder det. Men da må jeg være forsiktig med hvordan jeg svarer på disse spørsmålene. Jeg brukte Daewooen én gang, og da ble jeg stoppet av politiet for å ha kjørt for fort.»

23. juni 2011 ble Bellfield funnet skyldig for drapet på Milly Dowler. Etter å ha misbrukt og drept henne, fortsatte han sine bestialske handlinger i en lengre periode før han ble tatt.

Konverterte

Han drepte Marsha McDonnell (19) og Amélie Delagrange (22), samt forsøkte å drepe Kate Sheedy da hun var 18 år. Det sies at han gikk etter unge blondiner når han valgte sine ofre.

BLE DREPT: Marsha McDonnell ble en av morderens flere offer. Foto: Scanpix

For disse handlingene var han i 2008 allerede dømt til tre livstidsdommer for sine ugjerninger.

Han nektet i det lengste for at han var skyldig i drapet på Milly, men i januar 2016 innrømte han å ha bortført, misbrukt og drept 13-åringen.

I ettertid skal han ha trukket tilbake tilståelsen. Bellfield soner i HMP Frankland-fengselet i Durham. Han skal ha konvertert til islam og skiftet navn til Yusuf Rahim.

Men hvem er Levi? Sjefsetterforsker Colin Sutton skal ha sagt følgende: «Da vi begynte å jobbe med ham, var han en humørfylt fyr som fremsto som din beste venn. Men han er utspekulert og voldelig. Han kan gå fra å være hyggelig til ekkel på svært kort tid.

OVERLEVDE: Kate Sheedy overlevde etter å ha blitt angrepet av Levi. Her vitner hun mot drapsmannen. Foto: Scanpix

Far til elleve barn

Levis ekskjæreste og mor til to av hans barn, Joe Collings, har snakket ut i The Sun.

– Han kunne komme med blomster og være en gentleman. Når han ikke var psykotisk, kunne du ikke ha bedt om en bedre kjæreste.

Hun skal ha blitt misbrukt både psykisk og fysisk. Han brukte blant annet batong og sigaretter som våpen.

EKSKJÆRESTEN: Emma Mills var kjæreste med Bellfield før det ble kjent hva han hadde gjort. Den røde bilen han kjørte rundt i, tilhørte henne. Foto: Scanpix

Bellfield ble far til elleve barn med fire forskjellige kvinner. Etter at det ble kjent at han også hadde drept Milly, påstod nok en kvinne at hun var gravid med hans barn.

Kilder:

BBC

Crime and Investigation UK

Wikipedia

Daily Mail

The Sun