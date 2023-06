Brunkeberg ble plutselig til «Runkeberg»

Bygda Brunkeberg fikk plutselig en helt ny betydning etter at noen tok seg friheten til å fjerne en bokstav fra skiltet.

Det finnes flere steder i Norge med litt uvanlige navn, som blant annet Kjerringræva, Driteren og Spermbanken.

Noen ganger kan også kreativiteten skape nye, morsomme stedsnavn.

I dette tilfellet var det muligens en blå spraylakk som måtte til, ifølge Telemarksavisa.

Fjernet en «B»

Dersom man følger E134 til Kviteseid kommune i Telemark, kommer man etter hvert til Brunkeberg.

Eller, det var før noen tok seg friheten til å omdøpe plassen.

Nylig bestemte nemlig noen seg for å male over B-en på skiltet, slik at det nå står «runkeberg».

Hva som er årsaken til navneendringen vites ikke, men noen forbipasserende har hvert fall hatt det gøy da de valgte å tegne over skiltet.

– Hærverk

Byggleder Bjørn Halvor Hegna ved Statens vegvesen drift og vedlikehold bekrefter at de har fått inn meldinger om skiltet som har fått nytt navn.

– Noen syntes sikkert dette var morsomt, sier Hegna til TV 2 og legger til:

– Vi anser dette som hærverk.

Og skal vi tro Statens vegvesen er «runkeberg» nå historie – for det fikk ikke stå lenge langs veien.

– Skiltet ble fjernet samme dag, og nytt er bestilt, forteller Hegna.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Kviteseid kommune, uten hell.