Brukte metalldetektor – gjorde historisk funn

Kompisene Finn Ibsen og Lars Danielsen var på tur med metalldetektorene sine da de plutselig gravde frem et ansikt fra bakken.

To amatørarkeologer var ute med metalldetektorene sine ved Ringsted i Danmark, da de plutselig gjorde et sjeldent funn.

Nå skal den historiske gjenstanden utstilles hos Ringsted Museum, ifølge danske TV2.

– Jeg ble veldig begeistret, og tenkte at det var helt fantastisk, sier arkeolog Freerk Oldenburger ved Museum Vestsjælland om funnet til norske TV 2.

– Unikt

Det var kompisene Finn Ibsen og Lars Danielsen som var ute med metalldetektorene sine da det pep ekstra høyt ute på en eng.

Noe skjulte seg under bakken.

Da de gravde det opp for å se hva det var, ble de overrasket:

– Jeg står og hopper på stedet, og får vinket Lars over. Han kommer løpende, og vi kan se at det er unikt. Det er et ansikt, sier Ibsen.

Den lille bronsegjenstanden på tre centimeter i diameter bar nemlig ansiktet til en av historiens største herskere: Aleksander den store.

PORTRETT: Denne bronsegjenstanden ble funnet under bakken ved Ringsted, og viser ansiktet til Aleksander den store. Foto: Morten Petersen/Museum Vestsjælland

Amatørarkeologene kjente ikke igjen ansiktet med bølgete hår og værhorn på kinnene.

Først da de leverte inn gjenstanden, og Oldenburger ved Museum Vestsjælland kontaktet dem, skjønte de hvor spesielt funnet som trolig stammer fra år 200 var.

– Å bli tatt 2000 år tilbake i tid gir et enormt rush, sier Ibsen til danske TV2.

Idol og hersker

Aleksander den store overtok tronen som konge i det gamle Makedonia i år 336 før vår tidsregning. Gjennom 13 år klarte han å erobre store landområder, før han døde i en alder av 32 år.

Allerede i de første århundrene etter hans død, ble han idolisert.

Mange påfølgende herskere brukte blant annet ansiktet til Aleksander den store på gjenstander, for å vise en forbindelse til hans storhet, ifølge arkeolog Oldenburger, som også er spesialist på romersk jernalder.

Han forteller at det ikke er vanlig å finne noe om Aleksander den store i Skandinavia, og tror det kan være flere mulige årsaker til at bronsegjenstanden havnet ved Ringsted:

ALEKSANDER DEN STORE: Det finnes fortsatt flere gjenstander som minnes Aleksander den store. Denne statuen av kongen befinner seg i den greske byen Thessaloniki. Foto: AP Photo/Nikolas Giakoumidis

– Generelt har området omkring Ringsted vært forholdsvis tett beboet i perioden omkring år 200 etter Kristus, sier han til norske TV 2 og fortsetter:

– Funnet kan ha endt opp her som følge av en handel, men det kan heller ikke utelukkes at det er medbrakt av germanske veteraner som har vært i romersk militærtjeneste.

Dette er utrolig nok ikke første gang det har dukket opp en slik historisk gjenstand i Danmark.

Et lignende portrett av Aleksander den store ble nemlig funnet ved Illerup Ådal i 1950.

– Inntil nå kjente man kun til ett lignende portrett i Danmark, men med det nye funnet ser det ut til at germanerne hadde større kjennskap til Aleksander den stores myte enn man umiddelbart skulle tro, forteller Oldenburger.