Brukte ChatGPT for å finne drømmedama på Tinder

Da Aleksandr Zhadan fra Russland ble singel, utviklet han et eget KI-program som chattet med 5000 kvinner for ham.

Det kan være vanskelig å finne kjærligheten, og mange av oss sveiper i det uendelige på Tinder for å finne den rette.

Men hva hvis kunstig intelligens (KI) kunne hjelpe deg? Det ville russiske Aleksandr Zhadan teste – og det ga positive resultater.

Det skriver Gizmodo, et nettsted for teknologi, vitenskap og politikk.

KI-flørt

Zhadan ble singel i 2021, og hadde brukt lang tid på å sende likes og meldinger på Tinder – uten at han fikk napp.

For å finne drømmedama, bygde russeren et program med ChatGPT som skulle gjøre det lettere for ham å lete på Tinder.

– Datingapper kan være vanskelige og pinlige, sier Zhadan til Gizmodo.



Derfor trente han opp KI-programmet til å bli sin egen «dating-assistent», som snakket med 5239 kvinner på Tinder og planla dater for ham.

Защитил диплом, написанный ChatGPT. Поделюсь, как организовал процесс, что услышал от людей о получившемся тексте и почему должен чизкейк. Вышло ненапряжно и прикольно! pic.twitter.com/soFdcTcynW — Aleksandr Zhadan (@biblikz) January 31, 2023

Programmet holdt en samtale med kvinnene, og skjønte russerens interesser. Den sveipet profiler som traff godt med Zhadans preferanser til høyre, og de som ikke passet ble sveipet til venstre.

I starten ble noen av samtalene rare, men han klarte etter hvert å utvikle KI-programmet til å skrive slik han selv ville skrevet en melding.

Fant drømmematch

Til slutt plukket KI ut den perfekte matchen til Zhadan: Karina Vyalshakaeva.

De matchet i 2022, og de første månedene av bekjentskapet var det ChatGPT som snakket med henne – ikke Zhadan selv.

Etter hvert som russeren skjønte at dette var en bra dame for ham, tok han over samtalen for ChatGPT.

Turtelduene gikk på noen dater sammen, og det viste seg å være en perfekt match. Da valgte russeren å stoppe ChatGPT fra å snakke med andre kvinner på Tinder.

Сделал предложение девушке, с которой ChatGPT общался за меня год. Для этого нейросеть переобщалась с другими 5239 девушками, которых отсеила как ненужных и оставила только одну. Поделюсь, как сделал такую систему, какие были проблемы и что вышло с остальными девушками. Тред pic.twitter.com/fbVO7OmZhF — Aleksandr Zhadan (@biblikz) January 30, 2024

Vyalshakaeva ble ikke sint da hun fikk vite at det var kunstig intelligens som hadde snakket med henne i starten. Hun begrunner dette med at de første samtalene for det meste handlet om å finne ut av hverandres interesser, og at spørsmålene var utformet av Zhadan selv.

– Jeg tror det viktigste er forbindelsen vår i det virkelige liv, og det er flott, sier Vyalshakaeva.

Paret flyttet sammen i 2023, og er nå forlovet. Ifølge Vyalshakaeva kommer de til å bruke kunstig intelligens til å planlegge bryllupet sitt.



Datingcoach er positiv

På dette tidspunktet tilbyr ikke Zhadan dating-guruen sin til andre. Han forteller at den er veldig dyr i drift, og at han selv har brukt flere tusen kroner på det.

Det finnes likevel enklere og billigere KI-versjoner til datingapper, som Tinder og Hinge, som allerede blir brukt.

Datingcoach Damona Hoffman er positiv til at man korter ned tiden mellom en match på datingapplikasjoner til man møtes personlig.

– Hvis du kan programmere et verktøy til å fungere som din datingassistent, og få deg raskere til ekte, menneskelig forbindelse, føles det mer autentisk enn å prøve å finne ut hvem noen er i en uendelig teksttråd, sier Hoffman til Gizmodo.

Ifølge nettstedet ønsker ikke Tinder nødvendigvis at KI-chatboter skal utgi seg for å være mennesker på deres plattformer, men det har heller ikke blitt bestemt at de skal stenges ute.