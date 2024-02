Brukte åtte år på rekordforsøk – ble ikke godkjent

REKORDFORSØK: Det gikk ikke helt som håpet da en franskmann skulle presentere rekordforsøket sitt til Guinness World Records. Foto: Brandon Bell / Getty Images via AFP

Guinness World Records trekker frem to årsaker til at franskmannen ikke tok den nye verdensrekorden.

Franskmannen Richard Plaud (47) brukte åtte år og 4200 timer på å sette en ny verdensrekord med fyrstikker.

Da han skulle presentere verket sitt ble han skuffet: Rekordforsøket ble ikke godkjent av Guinness World Records.

Det skriver Sky News.

Klarte ikke slå rekorden

Mannen brukte 706.900 fyrstikker for å slå rekorden som innebærer å bygge verdens høyeste struktur laget av fyrstikker.

Plaud lagde et Eiffeltårn som ble målt til 7,19 meter, og var ferdig med bygget i desember.

Dette skulle være nok til å slå rekorden fra 2009 på 6,53 meter, men likevel ble verket avvist av Guinness World Records uten at de kom for å se på det.

Årsaken var at verket må bygges av fyrstikker som er tilgjengelig for publikum.

Fyrstikkene kunne ikke ha røde spisser, men kunne heller ikke kuttes eller deformeres slik at de ikke lenger kan godkjennes som fyrstikker.

Vil gjennomgå rekorden på ny

En frustrert Plaud forteller at han ble lei av å kutte av de røde, brennbare tuppene én etter én, derfor kjøpte han en større leveranse i bokser på 15 kilogram. Han visste ikke at dette ville diskvalifisere ham.

Han er ikke enig i at fyrstikkene han har limt sammen er kuttet til det ugjenkjennelige.

Franskmannen fikk vist frem verket sitt for 4000 mennesker i januar, men vet ikke helt hva han skal gjøre med byggverket sitt nå.

RUVER OVER PARIS: Richard Plaud har etterliknet det ikoniske Eiffeltårnet ved hjelp av fyrstikker. Originalen sto klar til verdensutstillingen i Paris i 1889, og er oppkalt etter sin konstruktør, franske Gustave Eiffel. Tårnet er laget av smijern. Foto: Dimitar Dilkoff / AFP / NTB

Mark McKinley fra Guinness World Records forteller at de må være strenge:

– Det er jobben til rekordledelsen vår å være grundige og kresne når de går gjennom bevis for å sikre at det er likt for alle som prøver seg på en Guinness World Record-tittel, forteller han.

Likevel sier han at de kan ha vært for strenge med verket til Plaud.

De vil derfor kontakte ham igjen og gjennomgå regler for lignende rekorder, og se om det er noe de kan gjøre.