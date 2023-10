Bruker baby i skjønnhetsreklame – reaksjonene hagler

Hjemsol.no er en slags «altmulig-butikk» på internett. Selv beskriver de sine tjenester slik:

«Hjemsol er et lite, men toppmoderne selskap dedikert til å levere og tilby de kuleste nye varene på ett sted.»

Da selskapet skulle reklamere for at de nå selger løsvipper som påføres med magnetisk eyeliner, brukte de en markedsføringsmetode som har fått flere til å sperre opp øynene.

For å få fram budskapet sitt, har de valgt å bruke en video av en baby med løsvipper. Selskapet skryter av at installasjonen av vippene er gjort på tre sekunder.

REAKSJONER: Flere av dem som fikk opp reklamen på Facebook/Meta har lurt på hvorfor bedriften har valgt en video med et så lite barn. Foto: Skjermdump

Videoen viser at barn som først virker litt misfornøyd og/eller skeptisk, men som smiler etter at de falske vippene er påført.

I kommentarfeltet under annonsevideoen er det flere som mener det var unødvendig å bruke et barn for å få fram hvor enkelt det er å bruke et slikt skjønnhetssupplement.

TV 2 har kontaktet Hjemsol via ulike plattformer i flere uker. Selskapet har ikke besvart våre gjentatte henvendelser.

Tordentale fra ekspert

Medieekspert og markedsanalytiker Arne-Inge Christophersen (61) jobber til daglig som CEO i Marketing Toolbox. Han har tidligere jobbet som leder i flere mediebedrifter, og har vunnet Mediaforums hederspris.

Den profilerte markedsføringseksperten er blant dem som reagerer sterkt på reklamen.

MEDIEEKSPERT: Arne-Inge Christoffersen har vært styreleder i Mediebyråenes Interesseorganisasjon i en årrekke. Foto: Kristoffer Sandven

– Jeg ble svært overrasket – kanskje mildest talt sjokkert – da jeg så annonsene fra Hjemsol.no. Det er sjokkerende dårlig markedsføring, sier han til TV 2, og fortsetter:

– Det å faktisk bruke så små barn i en slik reklame hører ikke hjemme noen steder. Ubetenksomt og langt over grensen. Jeg skjønner ikke hva de kan ha tenkt på. Dette slår faktisk bare en vei: negativt for selskapet.



Forbrukertilsynet forstår reaksjonene

Nina Elise Dietzel er underdirektør i Forbrukertilsynet. Hun har blitt tilsendt reklamen.

Underdirektøren sier at markedsføringsloven har regler rundt reklamer og unge barn:

FORBRUKERTILSYNET: Nina Elise Dietzel har flere ansvarsområder i Forbrukertilsynet, deriblant reklamer og sosiale medier. Foto: Dag Jenssen / Forbrukertilsynet

– Markedsføringsloven har regler som skal verne barn mot uetisk markedsføring, blant annet markedsføring som kan føre til dårlig selvtillit eller bidra til kroppspress.

Av forskjellige årsaker ønsker ikke Dietzel å uttale seg særlig mye om nøyaktig denne reklamen, men hun forstår at Hjemsol.no sin reklame har skapt reaksjoner.

– Vi har ikke tatt stilling til om denne konkrete markedsføringen er i strid med regelverket. Det er for eksempel uvisst om denne reklamen når barn i særlig grad. Uavhengig av dette, så forstår vi godt at folk reagerer på det som kommer fram i markedsføringen.

BABY: For å vise hvor enkelt det er å påføre slike vipper, påføres det på et barn. Foto: Skjermdump

Dietzel forteller at Forbrukertilsynet har hatt aksjoner mot ulovlig reklamer i år, også innen skjønnhetsbransjen­­­­.

Hun drar fram det hun kaller «Aksjon injeksjon», hvor totalt 40 norske klinikker mottok brev fra en eller flere av tilsynsmyndighetene om å rette opp i ulovlig reklame. Dette gjaldt bedrifter som tilbyr kosmetiske inngrep.

– Dessverre ser vi mye reklame der ute hvor budskapet er at man kan endre på utseendet for å komme nærmere et «skjønnhetsideal». «Aksjon Injeksjon» er et godt eksempel på dette.