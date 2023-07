Brente av seg penisen med kjemikalier

En 57-årig australier kom til verden som mann, men følte at hun var født i feil kropp. Dette ville hun gjøre noe med.

Ifølge tidsskriftet Urology Case Reports ønsket transkvinnen seg kjønnsbekreftende behandling, men ville ikke betale i dyre dommer for å gjennomgå operasjon.

I stedet tok hun saken i egne hender – og brukte kjemikalier for å brenne av seg penisen slik at legene kunne fjerne det skadde lemmet. På den måten kunne 57-åringen oppfylle drømmen om å bli kvinne.

Dødt vev

I legerapporten kommer det frem at den anonyme transkvinnen ble hasteoperert etter påfunnet.

Da pasienten ankom urologisk avdeling ved sykehuset Royal North Shore Hospital, hadde hun nekrose (dødt vev, journ.anm.) på tuppen av penisen, i tillegg til brannskader, hevelse og rødhet langs penisskaftet.

Før penisskaden hadde hun gjennomgått androgen-deprivasjonsterapi, også kalt hormonbehandling. Behandlingen senker nivåene av testikkelhormoner som er ansvarlige for ansikts- og kroppsbehåring, samt stemmeleie.

57-åringen hadde imidlertid stanset behandlingen etter å ha flyttet et stykke utenfor nærmeste by.

Måtte amputere

Etter at legene hadde tømt blæren med et kateter og behandlet sårene til transkvinnen, hadde heldigvis ikke det døde vevet spredt seg til verken urinrøret eller blæren hennes.

I løpet av de neste dagene ble australieren behandlet gjennom bruk av gasbind, intravenøs antibiotika og omdirigering av urinstrømmen.

Legene oppdaget imidlertid etter hvert at det døde vevet hadde tæret hardt på pasientens penis, ifølge Urology Case Reports.

Dermed måtte de foreta penektomi, som er penisfjerning gjennom kirurgi der penisen fjernes delvis eller helt. Penektomi er som regel brukt til å behandle peniskreft, ifølge NHI.

Sykehuspersonalet fjernet mesteparten av den døde penisen, og lagde en urinåpning på den én centimeter lange stumpen som var igjen av kjønnsorganet. De beholdt så mye av urinrøret som mulig for en eventuell fremtidig vaginakonstruksjon.

Etter åtte dager med overvåkning, slo legene fast at kvinnen ikke led av noen komplikasjoner fra penektomien. 57-åringen ble utskrevet fra sykehuset og siden henvist til en spesialist i transkirurgi.

Det er ukjent hvilke kjemikalier kvinnen benyttet seg av for å lemleste kjønnsorganet sitt.

Advarer

Leder for avdeling for kjønnsidentitetsutredning av voksne ved Rikshospitalet, Kjersti Gulbrandsen, er kjent med det australske tilfellet, og vil sterkt fraråde andre fra å gjøre lignende handlinger.

– Vi vil selvsagt og på det sterkeste advare mot å skade seg selv. Denne pasienten overlevde; det er det ingen garanti for, fastslår Gulbrandsen til TV 2.

Gulbrandsen påpeker at psykiske lidelser gjerne er inne i bildet i slike tilfeller. I rapporten fremkommer det ikke informasjon om pasientens psykiske helse, ei heller om vedkommende har blitt utredet eller diagnostisert med eksempelvis transseksualisme eller kjønnsinkongruens.

– Personer som har gjennomført kirurgiske «inngrep» på seg selv eller skadet seg på annen måte med hensikt å fjerne penis eller testikler har etter vår erfaring, uten unntak, slitt med alvorlige psykiske lidelser, ved siden av å ha kjønnsidentitetsutfordringer, sier Gulbrandsen.

Kan få videre konsekvenser

Gulbrandsen forklarer videre at selvskadingen som australieren påførte seg, kan i verste fall få videre konsekvenser dersom pasienten skulle ønske seg vaginakonstruksjon en gang i fremtiden.

– En konsekvens av selvmutilering (selvskading, journ.anm.), som beskrevet i rapporten, vil blant annet være at dersom pasienten i fremtiden ønsker å gjennomgå en vaginakonstruksjon, så vil det ikke være mulig å konstruere en klitoris da penishodet, som man benytter deler av for å lage en klitoris, ble fjernet på grunn av de omfattende skadene.

– Dette innebærer helt konkret at det ikke vil være mulig for pasienten noen gang å oppnå orgasme. Kirurgien ut over dette vil bli mer omfattende og kan potensielt innebære høyere risiko for postoperative komplikasjoner, sier Gulbrandsen.