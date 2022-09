Bråvåknet av smell. Det de lenge hadde fryktet skjedde

AUTOVERN: Bjørg Johanne Jondal ønsker et autovern som kan hindre flere ulykker langs veien. Her er Jondal sammen med samboer Vegard Kielsen og deres datter. Foto: Privat

Før helgen bråvåknet Bjørg Johanne Jondal fra Helleland i Rogaland av et høyt smell.

Da hun så ut av vinduet, så hun en veltet bil i hagen sin.

– Det var vanvittig mange tanker som svevde rundt. Jeg tenkte: «shit, jeg er glad vi ikke er ute, og at det ikke skjedde på dagtid,» sier Jondal til TV 2.

Dette er en ulykke hun har fryktet at skulle skje lenge, ettersom det ikke er noe autovern mellom hagen deres og veien.

Det var Dalane Tidende som først omtalte saken.

Flere biler på kanten

To biler hadde kommet borti hverandre på den smale veien like ved huset hennes. Det førte til at bilen havnet utenfor kjørebanen og veltet inn i hagen til Jondal.

– Jeg og samboeren har snakket om at vi bare har ventet i to år på at dette skulle skje, forteller hun.

Rogalendingen sier til TV 2 at hun har sett flere tilfeller ved veien som kunne ført til lignende ulykker.

– Flere biler har vært godt på kanten. Det er en veldig smal vei, sier Jondal, som også mener at hastigheten er for høy på veien.

Derfor ønsker hun å få opp et autovern for å skjerme hagen og familien sin.

– Det kan være med på å dempe faren for at bilene på ulykksalig vis havner i hagen vår, forteller hun.

HAVNET I HAGEN: En bil havnet i hagen etter en ulykke på veien. Personen i bilen kom fra hendelsen uten skader. Foto: Privat

Jondal har en datter på snart ett år, og tør ikke tenke på hva som kunne skjedd dersom hun var ute i hagen da ulykken skjedde.

– Man rekker ikke å reagere, for slike ting skjer - «pang» - med en gang, sier hun.

Nå håper hun at det kan bli satt opp et autovern, og at farten i området blir senket.

Ifølge en nabo, som Jondal har snakket med, skal også en traktor tidligere ha veltet inn i den samme hagen før de flyttet inn.

Personen som havnet i hagen med bilen sin kom fra ulykken uten skader.

Ønsker å verne menneskeliv

Jondal flyttet inn i slutten av 2020, og har siden hatt et stort ønske om å få opp et autovern til å skjerme hagen sin.

Derfor kontaktet hun først Statens vegvesen. De henviste videre til fylkeskommunen som dro på en befaring av veien.

Jondal forteller at hun så måtte kontakte dem flere ganger uten at hun fikk noen tilbakemelding fra befaringen.

Da ulykken skjedde, kontaktet hun fylkeskommunen igjen angående veien.

Ifølge Jondal ble hun bare overført videre til flere personer som hun kunne snakke med, men fikk aldri noe svar.

– Jeg ble en kasteball. Jeg fikk beskjed om at noen skulle kontakte meg i løpet av tirsdag, men jeg fikk ingen telefon tilbake, hevder hun.

Jondal synes det er trist å bli møtt på en slik måte når hun bare ønsker å sikre sin egen familie og andre på veien.

– Det er litt ekstra sårt når du har en unge som kan risikere livet sitt fordi det ikke er god nok sikring. Vi ønsker ikke at det skal gå noen menneskeliv tapt oppi dette, sier hun.

Planer om gang- og sykkelvei

Seksjonssjef i Rogaland fylkeskommune, Aksel Grunnreis, skriver i en e-mail til TV 2 at det er flere strekninger som ikke har rekkverk, og at målet med rekkverk er å redusere skadeomfanget ved møte- og utforkjøringsulykker.

– I det aktuelle området foregår det for tiden planarbeid i forbindelse med stenging av planundergangen ved Helleland stasjon, der BaneNor jobber med stenging av overgangen, og har planer om å lage en ny gang- og sykkelvei, skriver han i mailen.

Grunnreis forteller videre at Rogaland fylkeskommune har vært på befaring i forbindelse med planarbeidet.

Han forteller at de under befaringen med BaneNor var i dialog med de som bor langs veien.

– Vi ba beboerne sende en skriftlig henvendelse om saken. Den skal være sendt til Statens vegvesen, men vi har til nå ikke fått henvendelsen – hverken fra beboerne eller fra vegvesenet.