Boligdetaljen vekker oppsikt

En utleieannonse på Finn.no har tatt av på sosiale medier etter at flere har lagt merke til ett av rommene i kjellerleiligheten; nemlig gangen.

For selv om det står i annonsen at naturen er «rett utenfor døren» – så befinner naturen seg også rett på innsiden av døren.

– Kjempegøy

I boligannonsen fra Våler er det lagt ved to bilder av gangen der det stikker frem en stor stein fra veggen.

Eller rettere sagt: Deler av et fjell.

På sosiale medier skriver flere at de synes rommet er kult, og deler inspirasjon til måter å dekorere fjellet på.

FJELL: Delene av et fjell som går inn i huset, strekker seg gjennom hele gangen i leilighetsdelen. Foto: Privat

Blant annet å sette frem mange lys på kvelden, mekke en tropisk hage, lekested for kjæledyret eller å lage en nisselandsby med falsk snø ved juletider.

Håkon Borgebund fra Våler, som leier ut leiligheten, hadde ikke fått med seg at annonsen hans hadde fått oppmerksomhet på internett før TV 2 kontaktet ham.

– Det er jo kjempegøy. Dette visste jeg ikke, forteller Borgebund.

Rev veggen

Før var fjellet kledd inn bak en vegg, slik at gangen var veldig trang.

UTLEIER: Håkon Borgebund, som leier ut leiligheten, synes fjellet er en stilig detalj til boligen. Foto: Privat

Det ville utleieren gjøre noe med.

– Gangen var smal og mørk fra før, så jeg rev opp veggen og tenkte at det hadde vært kult å hatt fjellet synlig, sier han til TV 2.

Utleieren hadde også et ønske om at steinen skulle bli en del av leiligheten.

– Tanken bak var å få naturen litt inn i leiligheten. Jeg synes fjellet ble en stilig detalj som gir leiligheten et særpreg.

Etter at han rev veggen, renset han fjellet med saltsyre og vann for å få frem detaljene bedre. Så monterte utleieren et ledlys i taket for å gjøre gangen litt mer dekorativ.

Borgebund synes dekorasjonsforslagene fra sosiale medier er fine, og forteller at tidligere leietakere også har valgt å dekorere steinen.

– De som har leid tidligere har også pyntet fjellet med noen nisser, lys og diverse, sier han.

Annonsen ble lagt ut mandag, men det er ikke så mange som har tatt kontakt til nå.

– Jeg har fått en del klikk på annonsen, men det er bare én som har meldt interesse, forteller Borgebund.