Boligannonse vekker oppsikt: – Jeg ble litt besatt

En leilighet på Skøyen har skapt reaksjoner på sosiale medier for sin noe uvanlige innredning.

På kjøkkenbenken står det to høye tårn med bokser av hakkede tomater, og flere undrer seg over hva de egentlig gjør der.

Italiensk juletre?

«Ved første øyekast trodde jeg at tomatsausen var dekor», skriver en på Facebook.

Andre undret seg om det kunne være et slags italiensk juletre, eller bare et kreativt alternativ for julepynt:

«Når du ikke tar deg råd til juletre, men det er ti kroners marked på hakkede tomater hos Meny», spøker en person på sosiale medier.

JULETRE? Flere spekulerer i om tomattårnet i boligannonsen skal forestille et juletre. Foto: Chris Borowiak

Noen skriver også på Facebook at det er et smart triks å bruke tomatboksene i annonsen:

«Genialt spør du meg. Vil få kjøperen til å føle seg hjemme, og det gjør du ikke ved å vise en steril og ryddig bolig.»

Flere spekulerer i om boligannonsen kan være sponset av Mutti, som er merket på tomatboksene, mens andre hevder at selgeren må være veldig glad i pizza.

Ble besatt

Leiligheten tilhører mossingen Adrian Hetlevik Jensen (35) som bor i Oslo. Han avslører til TV 2 hvorfor kjøkkenet er overfylt med tomatbokser.

– Historien bak er at jeg har blitt nokså besatt av å klare å lage en så autentisk napolitansk pizzabunn som mulig. Samtidig vil jeg at pizzaen skal smake bra, forteller Hetlevik Jensen, som er veldig glad i å lage mat.

En napolitansk pizzabunn er en pizza som har en veldig tynn bunn, med en god, luftig skorpe.

SELGER: Det er Adrian Hetlevik Jensen som selger leiligheten sin. Foto: Privat

– Når jeg og samboeren har kommet over gode priser på Mutti tomater, så har vi kjøpt en god del. Det har akkumulert seg til dette tårnet av tomatbokser, forklarer 35-åringen.

Hans fascinasjon for pizza kom for noen år siden, da Hetlevik Jensen begynte å lage surdeigsbrød og surdeigspizza, og oppdaterte hyppig om det på sin Instagram-profil «Foodrian».

– Smaken og teksturen ble helt magisk. Da ble jeg litt besatt av å få det til som på en italiensk restaurant, sier 35-åringen.

Mossingen fortellere at samboeren hans støtter ham i pizzalagingen, og ga ham en pizzaovn i julegave nylig.

– Overraskende

Hetlevik Jensen og eiendomsmegler Torfinn Sørvang hadde et ønske om at annonsen skulle skille seg litt ut blant de andre vanlige boligannonsene.

PIZZAELSKER: Adrian Hetlevik Jensen er veldig glad i å lage italiensk pizza med luftig bunn. Foto: Privat

Han hadde likevel ikke sett for seg at den skulle bli en hit i sosiale medier.

– Det at den har fått så mye oppmerksomhet, er overraskende. I grunnen så er dette bare et slags funksjonelt designelement i leiligheten, men det er bare gøy med litt oppmerksomhet rundt det og leiligheten, forteller han.

Han ble først oppmerksom på at flere syntes boligannonsen var morsom da megler sendte ham en link til en Facebook-gruppe om artige Finn-annonser.

Flere har kommentert på Facebook at de håper tomatboksene følger med leiligheten, men der må Hetlevik Jensen skuffe potensielle kjøpere:

– Nei, jeg tenkte ikke at tomatboksene skulle følge med salget. Nå er jeg motivert til å fylle en vegg i min neste bolig, sier pizza-entusiasten til TV 2.