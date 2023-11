Boligannonse går viralt – leier ut halve sengen

Leiemarkedet i Toronto har fått oppmerksomhet den siste tiden på grunn av en noe spesiell etterspørsel.

Nylig la nemlig en person ut en annonse der vedkommende etterlyser en person som ønsker å leie halve dobbeltsengen sin.

Prisen overrasker også, ifølge The New York Post og CTV News Toronto.

– Trist

The New York Post skriver at det har vært kaos i leiemarkedet i den kanadiske byen i det siste, og prisene har steget kraftig.

Det er blant annet denne annonsen et bevis på.

I annonsen etterlyste personen en «medgjørlig kvinne» til å dele soverommet og dobbeltsengen sin med.

Prisen? Jo, den ligger på 900 kanadiske dollar i måneden, som tilsvarer rundt 7000 norske kroner.

Sengen det er snakk om er en «queen size» seng, som ikke nødvendigvis er en veldig stor dobbeltseng.

Annonsen har blitt slettet nå, men har likevel rukket å gå viralt på TikTok etter at eiendomsmegler Anya Ettinger fra Toronto la ut en video om den.

– Det viser virkelig hvor trist det er her. Folk har, med all rett, et så stort ønske om å bli i byen at det er et marked for ting som dette, sier hun til CTV News Toronto.

Se annonsen under her:

Hun forteller at hun blant annet tidligere har sett en køyeseng som ble leid ut i et hus i Oakville for cirka 5000 norske kroner i måneden.

– Nådd nye høyder

TikTok-videoen har blitt sett godt over 600.000 ganger på applikasjonen, og flere reagerer på annonsen.

«Å bo i Toronto kan ikke være verdt det. Det bare kan ikke det,» skriver en som er oppgitt over annonsen på TikTok.



«Wow. Dette har nådd nye høyder,» skriver en annen.



De fleste ler godt av etterspørselen, og lurer på om man også må ligge i skje med vedkommende man leier sammen med.

Andre undrer seg over hvorfor det er en dobbeltseng, og hvorfor det ikke heller er satt opp enkeltsenger på samme rom. Da ville det vært plass til flere, og hvert fall litt mer privat.

Noen TikTok-brukere forteller at de har hørt om andre som har leid en sofa uten tilgang på kjøkken og toalett, mens flere undrer seg over regelverket rundt utleie av en seng:

«Er dette i det hele tatt lovlig?» spør en på TikTok.

TV 2 har spurt utleieplattformen Husleie.no om de kjenner til lignende tilfeller her hjemme.

– Det er mye rart som skjer på andre siden av dammen. Av de snart 150.000 leiekontraktene som er opprettet på Husleie.no, så har vi ikke kommet over tilfeller hvor det leies ut en halv dobbeltseng. Tviler vel på at det er så normalt i Canada også, sier Kjetil Jensen som er daglig leder i Husleie.no.