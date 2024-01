Boden til Rodney (75) ble ryddet på mystisk vis – så sjekket han kameraet

Rodney Holbrook (75) fra Wales merket at flere gjenstander i boden hans ble flyttet på plass i løpet av natten på mystisk vis.

Han skjønte ikke hvem eller hva som ryddet i boden hans, og satte derfor opp et viltkamera for å se hva som skjedde der ved nattetid.

Da han så opptakene fikk han seg en skikkelig overraskelse.

BBC og The Guardian har tidligere omtalt saken.

Løste mysteriet med viltkamera

Både klesklyper, vinkorker og plastkopper ble lagt fint på plass i en treboks nesten hver natt i Holbrook sin bod.

Ifølge 75-åringen selv, opplevde han at det ble ryddet i boden hans nesten hver eneste natt.

En gang merket han at noe fuglemat hadde havnet oppi et par gamle sko i boden. Derfor satte han opp et viltkamera for å sjekke hva som egentlig foregikk der.

Da Holbrook så gjennom opptaket fra natten, ble han forbauset:

Det viste seg å være en liten mus som sorterte og ryddet tingene i boden hans.

Se video av musa som rydder i boden til Holbrook øverst i saken.

RYDDET: Rodney Holbrook viser frem esken med alle gjenstandene musa har ryddet og viltkameraet han brukte til å fange det søte øyeblikket med. Foto: Animal News Agency

Pågått i to måneder

– Jeg kunne ikke tro det da jeg så at musa holdt på å rydde. Den flyttet alt mulig i esken: plastbiter, muttere og bolter, forteller Holbrook.

Opptakene hans fra viltkameraet var som en scene tatt rett ut fra boken «Skredderen fra Gloucester» av Beatrix Potter, hvor flere mus hjelper en skredder med å sy ferdig bryllupsklær gjennom natten.

Den pensjonerte postmannen, Holbrook, forteller at han ikke rydder småting fra arbeidsbenken sin i boden lenger, ettersom musen gjør det uansett.

– Det har pågått i omtrent to måneder, jeg kaller ham Welsh Tidy Mouse, forteller 75-åringen.

Han syntes det var fantastisk å se opptakene som ble gjort i boden, og er imponert over ryddejobben til musa.

– Jeg tror han ville ryddet bort kona mi hvis jeg lot henne være der, sier Holbrook humoristisk.