Bodde gratis på hotell i fem år

IKONISK HOTELL: Hotellet New Yorker har lenge vært et landemerke i USA på grunn av sine store røde bokstaver. Foto: Peter Morgan

Et smutthull ga amerikaneren muligheten til å bo gratis på hotellet. Men da han oppførte seg som hotellets eier, havnet han i trøbbel.

Mange drømmer nok om å bo på et hotell og leve i sus og dus. Men hva hvis du i tillegg kunne bodd der gratis?

Det gjorde en amerikaner på New Yorker Hotel i fem år, etter at han fant et smutthull i systemet.

Det skriver AP News.

Vant i retten

Den 48 år gamle mannen hadde akkurat flyttet fra Los Angeles til New York da kjæresten hans fortalte om en godt bevart boliglov.

Ifølge loven kunne beboere av enkeltrom i bygninger som var bygget før 1969, kreve en seks måneders leiekontrakt.

Da valgte 48-åringen å betale 200 dollar for å leie et av rommene til New Yorker, som er fra 1930.

Ettersom han hadde betalt for en natt på hotellet, hevdet mannen at han nå ble regnet som en leietaker, og han ba derfor om en leiekontrakt. Dette var ikke hotellet enig i, og de kastet ham ut.

– Jeg gikk til retten dagen etter. Dommeren avviste. Jeg anket til høyesterett og vant anken, har mannen uttalt ifølge AP.

Ett av de avgjørende punktene for at han vant anken, var at advokater for hotellbyggets eiere ikke møtte opp. Da vant han på en såkalt «walkover» og eierne ble bedt om å gi 48-åringen en nøkkel til rommet sitt.

Ble arrestert

Mannen bodde kostnadsfritt på hotellet i fem år, ettersom huseierne aldri ønsket å forhandle noen leiekontrakt med ham etter rettssaken.

Likevel oppsto det en ny situasjon i 2019, der påtalemyndigheten mener at 48-åringen gikk for langt.

Mannen sendte inn et falskt skjøte, prøvde å overføre eierskapet for hotellbygningen til seg selv, og oppførte seg som byggets eier.

I tillegg prøvde han å belaste andre selskap som eier av bygningen, ved at de skulle betale for blant annet vann og kloakk. Han ville også få hotellets konto overført til seg selv.

Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, som kjøpte eiendommen i 1976, har saksøkt mannen og har en pågående sak mot ham.

Onsdag ble 48-åringen arrestert og siktet for blant annet innlevering av falske eiendomsjournaler.

Selv sier han at han ikke har begått svindel, og hevder at dommeren indirekte ga ham hele bygningen fordi den ikke var delt opp.

Mannen hevder at hans juridiske krangel er aktivisme for å nekte Unification Church, som er kjent for å gjennomføre massebryllup, profitt.