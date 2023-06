Blir du «alltid» syk ved feriestart? Gjør dette!

I disse dager går mange ut i ferie, eller gjør seg klare til ferie om et par uker. For mange får de første dagene av ferien en bismak – nemlig at du blir syk.

Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin, forklarer hvorfor mange har erfart å bli syke på verst tenkelig tidspunkt – når man har ferie og egentlig skal kose seg og lade batteriene.

– Mange erfarer å bli syke når de endelig får ferie, og dette har nok flere årsaker. Ofte er vi på reise og blir utsatt for smitte av virus eller bakterier immunsystemet vårt ikke har erfaring med fra før, sier Tangen, og fortsetter:

– Mange er ekstra slitne eller stresset i tiden før ferie. Det er ofte mye som skal ordnes både hjemme og på jobb. Når det er travelt og mye å gjøre, får de fleste økt nivå av stresshormonet adrenalin, og det kan kamuflere en infeksjon vi brygger på. Når nivået synker ved feriestart, kan infeksjonen blusse opp.



EKSPERT: Marte Kvittum Tangen er spesialist i allmennmedisin. Foto: Thomas Eckhoff/Legeforeningen

Slik unngår du feriesykdom

Dette er kanskje kjipe nyheter å få rett før feriestart, men Tangen har heldigvis noen tips for deg som ønsker å forhindre sykdom i starten av ferien.

– Det er noen forholdsregler man kan ta for å minske risikoen for å bli syk, men alt kan ikke forebygges. Det kan være lurt å tenke på de smittevernreglene vi alle var veldig flinke til å følge under pandemien, som å holde avstand til andre som er syke og å huske håndvask.

– Om man skal reise utenlands, kan det å tenke på hva man spiser – og hvor man spiser – være lurt for å unngå å få diaré eller oppkast. Det er lurt å huske å skylle grønnsaker, og om man er i sørligere strøk bør man ikke spise frukt med skallet på. Selv unngå jeg også alltid kylling og egg.

Bekrefter økt risiko

Så er det også en ting til Tangen må svare på. Er det faktisk sånn at man blir oftere syk på sommeren? Eller har vi bare litt selektiv hukommelse på temaet?

Australske forskere har sagt at dårlig vær er bra for hukommelsen, så kanskje er vi ikke helt tilregnelige i solsteika, og husker oss som sykere enn vi har vært?

Tangen svarer på når nordmenn er mest syke, og om det ligger noe i at vi blir syke rundt feriestart:

– Det er vanskelig å gi et bestemt svar på hvor stor andel som blir syke i starten av ferien. Generelt er det flere som blir syke av virusinfeksjoner i vinterhalvåret enn nå på sommeren. Vi vet allikevel at det stemmer at det er økt risiko for å bli syk når ferien starter.