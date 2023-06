Ble utsatt for et eggmysterium: – Forunderlig

Ragnhild Høgseth fra Kvaløya utenfor Tromsø har hatt høner som har gått fritt i ti år, men nylig skjedde det noe uvanlig.

Da Høgseth skulle sjekke kassene til hønene hennes for egg, var det helt tomt – ikke et eneste egg lå igjen.

– Mannen min sa: «Herlighet, vi har masse høns, men ikke egg!», sier hun til TV 2.



Det har aldri skjedd før.



Det var Nordlys som først omtalte saken.

Ville lure tyven

Høgseth forklarer at høner har perioder hvor de legger mindre egg, som under vinteren, men på sommeren er de gode eggleggere.

Da det plutselig ikke kom nye egg på flere uker ante hun at noe mystisk hadde skjedd, og at det ikke var på grunn av hønene.

– Vi er veldig glade i de fargerike, økologiske eggene fra hønene våre som går fritt. Så da måtte jeg spørre på bygdesiden om noen hadde sett noe, sier hun.

TRIVES: Hønene til Ragnhild Høgseth trives godt både inne i hønseburet og ute i nærområdet. Foto: Privat

Familien var ikke sikker på om det var dyr eller mennesker som sto bak. Kanskje var det bare noen barn som gjorde rampestreker?

Da la de ut falske egg for å prøve å lure tyven:

– Vi la to gipsegg i hønsehuset, men også de var borte neste morgen, sier Høgseth.

Fant eggrester

Nordlendingen merket at hønene hadde endret atferd over de siste ukene, og måtte låse døra inn til hønene for å unngå at eggene forsvant igjen.



– Hønene blir passelig desperat når de ikke får gå ute. Det verste jeg vet er dyr i bur, så det er jo en dårlig løsning å ha hønene inne, forteller hun.

Så snart hønene har lagt eggene slippes de ut igjen, og det er bare en midlertidig løsning de bruker nå.

Familien har tidligere funnet knuste eggeskall flere steder i området uten å finne den, eller de, skyldige.

KNUST SKALL: Familien har funnet eggrester flere steder i nærområdet, men ingen spor etter tyven. Foto: Privat

– Det var litt forunderlig, sier Høgseth.

Hun har mottatt flere tips om hvem som kan stå bak tyveriene: kråker, skjære, rev, røyskatt og oter er noen av forslagene.

Da de testet å ha vinduet åpent, men eggene fortsatt forsvant, forsterket det mistanken om at eggtyven kan fly.



– Vi har ikke hatt egg på 3-4 uker, så jeg tror det er en velfedd kråke en plass kanskje, sier Høgseth og ler.

Hun håper at dersom det er et dyr eller en fugl som står bak, at de etter hvert vil glemme å hente maten hos dem, nå som de holder stengt.

Måtte ty til annet alternativ

I perioden hvor det ikke har dukket opp noen egg i hønsehuset har familien måttet ty til en midlertidig «eggløsning»: nemlig egg fra matbutikken.

– Vi synes ikke noe om hvite industriegg når vi er vant til å få «hjemmelagde». Vi klarer ikke å nyte det på samme måte, så det er en nedtur å spise hvite egg, sier Høgseth.

RUGEKASSE: Her er en av hønene i rugekassa. Foto: Privat

Selv om de ikke har klart å finne eggtyven, kommer de ikke til å gjøre noen ekstra grep enn å følge litt mer med.

Mange har foreslått at familien burde sette opp viltkamera og spore gipseggene, men det kommer de ikke til å gjøre.

– Det er interessant at noen finner ut etter så lang tid at her er det egg de har lyst på. «There's no such thing as free lunsj,» men nå er det noen som har funnet det, sier hun og ler.