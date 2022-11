Ble truffet av lynet på stranda – var klinisk død i en time

Det som skulle være en hyggelig dag på stranda, endte i fatale konsekvenser for Jacob Brewer (17).

FERIETUR I 2020: Brewer-familien var på ferie i Florida, da en forferdelig ulykke rammet dem. Fra venstre: Jacob Brewer (17) og Ashley Brewer (16). Foto: Kennedy News and Media

Familien Brewer fra Texas dro på ferietur til Florida i juli 2020.

Etter en dag med bading og moro på Siesta Key Beach i Florida, skulle familien på fire trekke hjemover, da det blåste opp til storm.

I løpet av kort tid, ble familien vitne til en forferdelig hendelse.

Sønnen Jacob Brewer (17), som da var 15 år, ble truffet av et lynnedslag i brystet.

– Først skjønte jeg ikke hva som hadde skjedd. Det var som en eksplosjon. Jeg skjønte ikke hvorfor jeg plutselig lå på bakken med en pipelyd i ørene, forteller moren, Barbara Brewer (44) til Kennedy News and Media.

Var «død» i én time

– Jeg så at det begynte å skumme ut av munnen hans, øynene rullet bakover og han ble lilla, forteller moren om da hun så sønnen, rett etter lynnedslaget.

Til tross for at Barbara kunne førstehjelp, var hun ikke i stand til å hjelpe – sjokkert over den brutale hendelsen.

Tre fremmede fra stranden forsøkte å hjelpe sønnen med livreddende førstehjelp – uten hell. Da ambulansen omsider kom, fikk heller ikke de liv i ham.

Jacob var klinisk død i nesten en time.

Det var ikke før 45 minutter etter hendelsen, da Jacob var kjørt til sykehuset, at de første hjertebankene endelig kom tilbake – men faren var enda ikke over.

– Legene fortalte oss at han trolig ikke ville klare seg gjennom natten. Og hvis han kom til å klare seg, så kunne han være hjernedød – så vi trodde han var borte, forteller moren Barbara.

– Fullstendig lammet

Etter første sykehusbesøk denne dagen, blir han fraktet videre til Tampa General Hospital, der han blir satt på respirator, grunnet hjerte- og lungeskadene han ble påført.

Varmen fra lynet, gjorde også at Jacob måtte gå igjennom brutale operasjoner.

BRENNMERKER: Jacob har fått merker på både brystet og andre steder på kroppen etter lynnedslaget. Foto: Kennedy News and Media

– De måtte snitte opp huden på armene og bena hans, helt opp til albuene og knærne, for å redde dem, fordi de hadde hovnet så kraftig opp av lynet. Han kom seg så vidt gjennom det, sier Barbara.

Etter to uker på intensivavdelingen, hadde tenåringen stabilisert seg nok til å bli overført til et sykehus nær hjemmet hans i Fort Worth, Texas.

Men – etter noen måneder forverret tilstanden til Jacob seg.

Da ble han flyttet til et rehabiliteringssykehus nær Chicago, der han fikk påvist lammelser fra livet og ned. Lynnedslaget ga 17-åringen en ryggmargsskade og nerveskade.

– Han kunne ikke kontrollere blæren eller tarmene heller – han var fullstendig lammet, forteller moren.

Banebrytende nevroteknologi

Tenåringen ble værende der som fysioterapi-pasient i tre måneder, før han vendte hjem og prøvde utallige spesialistbehandlinger til ingen nytte.

– Vi ble fortalt at «man lærer å leve med det».

Dette synes ikke familien til Jacob noe om – livet hans var totalt snudd på hodet. Derfor fortsatte Barbara å kontakte spesialister som kunne hjelpe Jacob. Så fant hun «Cyberdyne HAL».

Det er en «robot» som er designet til å forbedre den fysiske funksjonen i beina, ved å oppdage signaler fra hjernen og sende dem ned til beina.

Siden 2020 har Jacob Brewer (17) trent opp beina ved hjelp av komplisert nevroteknologi, for kunne lære seg å gå igjen. Foto: Kennedy News and Media

– Tanken er at hvis du fortsetter å sende det signalet om og om igjen, begynner kroppen å restituere seg og du fortsetter å gjøre det til du kan gå på tredemøllen selv, forteller Barbara.

Tilstanden til Jacob i dag

I dag er tilstanden til Jacob bedre, og han jobber i dag med å få tilbake styrken i beina og lære seg å gå igjen.

– Han begynner å få mer nervevekst i bena. Han kan bevege dem, men han har fortsatt nummenhet og lammelse fra kneet ned, forteller Barbara i dag.

Familien samler nå inn penger for å dekke de økende regningene, for å kunne fortsette med Jacobs livsforandrende terapi.

– Vi kjemper fortsatt og håper på at ting en dag vil komme tilbake til en slags normalitet.