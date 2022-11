Ble stormforelsket, så forsvant de sporløst

SAVNET: En plakat over de savnede tenåringene viser desperasjonen hos familiene for å finne ut hva som skjedde med dem. Foto: Rick Bowmer

Brelynne hadde mistet sin høyt elskede mor i en tragisk bilulykke tidlig i tenårene, og hadde i flere år slitt med å komme seg over tapet av moren. Hun ble beskrevet som en utadvendt og positiv jente, med et uskyldig og vakkert utseende som utstrålte imøtekommenhet.

Familiemedlemmer fortalte at hun ofte slet med å tro på at folk virkelig var glade i henne, og at alt hun ønsket seg var å bli elsket av noen.

Tatt med våpen

Tryggheten ble derfor virkelig for Brelynne da hun møtte den ett år eldre Riley, som selv slet med å finne sin plass i livet. Han hadde blitt sendt på et gutteinternat etter at han hadde blitt tatt med et våpen på skolen han gikk på i veldig ung alder.

Ifølge forklaringen til Rileys tante rundt våpenfunnet, hadde han egentlig tenkt å skyte kaniner med våpenet, etter skoletid. Han ble likevel tvunget til å bytte skole, noe han gjorde uten ytterligere problemer.

Han fullførte skolegangen, og fikk seg jobb som rørlegger. Forholdet til Brelynne gav ham også en ekstra følelse av trygghet og tilhørighet, og han var ifølge familien lykkelig med henne.

Ville ha et liv sammen

Det unge paret drømte om å tilbringe resten av livet sammen.

De hadde allerede begynt å planlegge at de en dag skulle stifte sin helt egen familie, da de forsvant sporløst noen få dager etter jul i 2017.

Fortvilte venner og familiemedlemmer søkte grundig igjennom store områder i Utah, der paret var fra. De store ørkenområdene ble forsøkt gjennomsøkt på beste vis i flere måneder etter parets forsvinning, men de var- og ble, sporløst borte.

SØKER ETTER SØNNEN: Her leter Bill Powell etter sønnen Riley (18). Foto: Rick Bowmer

Funnet etter måneder

Først flere måneder seinere gjorde politiet en enda mer grusom oppdagelse enn de hadde kunnet forestille seg, da de fant tenåringenes maltrakterte lik i en forlatt gruvesjakt.

Begge kroppene var bundet fast med solid tau, og bar preg av å ha blitt misbrukt på grusomt vis med det som så ut til å ha vært kniver.

Da nyheten kom om at det var tenåringsparet som omsider hadde blitt funnet, skapte det både enorm lettelse og stor fortvilelse hos de etterlatte.

LETER: Faren til Riley, Bill Powell, var en av de som var mest aktive i søket etter sønnen, før likene ble oppdaget. Foto: Rick Bowmer

«Vi hadde sett for oss alle mulige slags scenarioer i hodene våre. Men det er umulig å finne ord for å beskrive det som virkelig har funnet sted», sa Brelynnes niese, Amanda Hunt, til mediene da hun uttalte seg på vegne av familien etter at identifiseringen var et faktum

Intens etterforskning

Da likene ble oppdaget, startet en ny fase i etterforskningen for å finne ut hva som egentlig hadde skjedd med det unge paret. Det ble foretatt en lang rekke avhør med venner, bekjente og tidligere kolleger av paret.

Nærområdet de bodde, samt områdene rundt stedet der likfunnet hadde skjedd, ble også analysert med tanke på å finne en mulig gjerningspersons tilgang til de nedlagte gruvene.

SORG: Da likfunnet var er faktum ville de etterlatte snu hver stein for å finne ut hvem gjerningsmannen bak drapene var. Foto: Rick Bowmer

Ettersom paret hadde bodd sammen hos Rileys far i en søvnig liten gruvelandsby, som var omgitt av hundrevis av nedlagte gruvesjakter, var det nærliggende å tro at gjerningspersonen var en som hadde kjennskap til disse.

Tidligere venninne

Etterforskningen viste etter hvert at Riley hadde datet en noe eldre kvinne, 34 år gamle Morgan Lewis.

Hun ble en person politiet fattet interesse av å avhøre i forbindelse med drapene, og da hun forklarte seg, skjønte de fort at de var på sporet av noe større.

I begynnelsen var hun ikke villig til å samarbeide med politiet, men etter hvert som de presset på i avhør, innså Lewis at hun ikke hadde annet valg enn å bistå med all informasjon om drapene hun hadde.

Hadde avtale drapskvelden

Lewis hadde holdt kontakten med sin tidligere date, som på sin side hadde syntes det var hyggelig å ha en voksenperson i livet sitt.

De to hadde jevnlig snakket sammen og møttes, men uten at det var noe mer mellom dem enn vennskap. De hadde avtalt at Brelynne og Riley skulle komme hjem til henne etter at de var ferdig med juleselskap med familien den 30. desember.

I SORG: Madison Otteson (13) avbildet i en minnestund over søsteren som ble drept. Foto: Rick Bowmer

Avtalen var at de tre sammen skulle slappe av og røyke marihuana.

Hysterisk sjalu kjæreste

Morgan Lewis' sykelig sjalu kjæreste, 41 år gamle Jerodd Braun, hadde vært inn og ut av fengsel for en lang rekke forbrytelser helt siden han var 15 år gammel. Han bodde nå sammen med Lewis, men skulle være ute den kvelden.

Da han likevel kom hjem tidligere enn antatt, ble raseriet over å finne det unge paret sammen med kjæresten så stort at det klikket helt for ham.

Jerodd Baum hadde i lang tid advart Morgan mot å ha mannlige venner. Han hadde flere ganger eksplodert i voldsomme raserianfall hvis hun snakket med andre menn, eller oppholdt seg sammen med menn. Da han fant Riley i sitt eget hjem, ble det for mye for Baum. Til tross for at den 18 år gamle gutten åpenbart var det sammen med sin jevnaldrende kjæreste.

Panikk og redsel

Jerodd var rasende og overmannet raskt det forsvarsløse og unge paret.

Han brukte tykk tape over munnen deres, slik at ingen ville høre deres fortvilte forsøk på å rope om hjelp og bandt dem begge med solid tau, før han kastet dem inn i bilen sin.

Deretter tvang han kjæresten sin, Morgan, til å sette seg inn i bilen.

Banket og knivdrept

Kjøreturen gikk så til en av de mange nedlagte gruvesjaktene utenfor byen. Jerodd var godt kjent og visste at flere av de dype sjaktene var brede nok til at man kunne dumpe en bil i dem, og så dype at et søk i dem ville være svært vanskelig.

Han tvang ungdommene ut av bilen og fikk den fortvilte og livredde Brelynne til å knele på bakken, mens hun måtte bevitne at han banket og knivstakk kjæresten hennes til døde. Da Riley ikke maktet å holde seg i live lengre, så hun på mens Jerodd dumpet liket hans ned i den nærmest bunnløse sjakten.

LIVSTID: Jerodd Baum ble dømt til fire ganger livstid uten mulighet for prøveløslatelse. Foto: Rick Egan

Ifølge den amerikanske nyhetstjenesten Fox13, skal Jerodd deretter ha henvendt seg til den livredde kjæresten sin. Aktor i saken fortalte i rettsaken at han skal ha sett på henne og sagt: «Dette er hva som skjer når du bryter mine regler».

Deretter skar han over strupen til Brelynne, før han dumpet også henne i samme sjakten.

Inngikk avtale

Morgan Lewis inngikk en avtale med myndighetene om å sone en redusert fengselsstraff for sin deltakelse i drapene, mot at hun vitnet mot kjæresten. På grunn av vitnemålet hennes, ble Jerodd dømt av en enstemmig jury, mens hun slapp unna med tre års fengsel og fem års prøvetid.

Det skulle ta hele fire år fra forsvinningen av tenåringene til dommen ble endelig avsagt, i april 2022 i år.

Mens familiene til ofrene hadde håpet på dødsstraff, var de fornøyde med at dommen fastslo at han ble idømt fire ganger livstiddstraff for å ha frarøvet ungdommene livet.

«Vi ventet i fire år på rettferdighet for disse ungdommene, og vi kan nå si at det var verdt ventetiden», sa Brelynnes tante da dommen falt.

Straffeutmålingen ble avgjort en måned senere, og slo fast at Jerodd Baum må tilbringe resten av sitt liv i fengsel, uten mulighet til prøveløslatelse.

