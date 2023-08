Ble stjålet som baby – her klemmer han moren for første gang på 42 år

På adopsjonspapirene til Jimmy Lippert Thyden sto det at han ikke hadde familie som var i live. Sannheten var en helt annen.

For 42 år siden fødte Maria Angelica Gonzalez fra Chile en sønn, men kort tid etter fødselen tok de babyen fra henne.

Sykehuspersonalet fortalte Gonzales at sønnen hennes var død, og at kroppen hans hadde blitt kastet.

Sannheten var at han ble stjålet fra moren og adoptert bort ulovlig.

Nylig møtte mor og sønn, Jimmy Lippert Thyden, hverandre for første gang siden fødselen – hele 42 år senere, melder The New Zealand Herald.

Se video av den tårevåte gjenforeningen øverst i saken.

Adopsjonspapirene løy

Thyden startet leteaksjonen etter sin mor i april, etter at han hadde lest nyheter om flere chilenskfødte barn som hadde fått møte igjen sin biologiske familie etter adopsjon.

Han er bosatt i Virginia i USA, og har alltid visst at han var adoptert fra Chile, men det viste seg at alt som sto i adopsjonspapirene hans ikke stemte.

Thyden kontaktet Nos Buscamos – en organisasjon som hjelper familier som ble separert ved fødselen, å gjenforenes. De fant ut at han ble født for tidlig ved et sykehus i Santiago i Chile, og senere lagt i en inkubator.

Dette skjedde samtidig som moren hans ble fortalt at Thyden var død, og at hun måtte reise hjem fra sykehuset.

– Papirene jeg har for adopsjonen min forteller meg at jeg ikke har noen levende slektninger. I løpet av de siste månedene fant jeg ut at jeg har en mor og fire brødre og søstre, forteller Thyden.

Han hadde blitt utsatt for en forfalsket adopsjon.

FORFALSKET ADOPSJON: Maria Angelica Gonzalez fikk beskjed fra sykehuset om at sønnen hennes, Jimmy Lippert Thyden, døde etter fødsel. Sannheten var at han ble adoptert bort mot hennes vilje. Foto: APTN

Tok DNA-test

Ifølge Nos Boscamos viser en etterforskning at titusener av babyer ble tatt fra fattige chilenske familier på 1970 til 1980-tallet.

Dette var bare ett av flere menneskerettighetsbrudd som ble gjort av regjeringen til general Augusto Pinochet, som et kupp for å styrte den marxistiske presidenten Salvador Allende.

Nos Boscamos har blant annet samarbeidet med MyHeritage som tilbyr DNA-testsett man kan gjennomføre hjemme.

Da Thyden tok en slik DNA-test, fikk han bekreftet at han var 100 prosent chilensk, og fikk et slektstreff med et søskenbarn som også brukte MyHeritage-plattformen.

Han tok da kontakt og fikk bekreftet at de hadde en kvinne ved navn Maria Angelica Gonzalez i familien.

Thyden fikk kontaktinformasjonen til sin mor, og kom til slutt i kontakt med henne.

Gonzalez og Thyden hadde mye å ta igjen etter så mange år, og bestemte seg for å møtes.

Tårevått møte

Nylig dro Thyden sammen med sin kone og to barn til Chile for å møte sin nyoppdagede familie.

Det ble et følelsesladd møte mellom mor og sønn – med en god og lang klem.

Begge med tårer i øynene.

FØLELSESLADD: Mor og sønn gir hverandre en god klem etter 42 år. I rommet de står i var det satt opp 42 ballonger – en for hvert år de var borte fra hverandre. Foto: APTN

– Det tok pusten fra meg. Jeg ble kvalt av alvoret i øyeblikket. Hvordan klemmer du noen på en måte som gjør opp for 42 år med klemmer?

Gonzalez fortalte sønnen sin at hun hadde grått mye, og bedt til Gud om å la henne leve lenge nok til å få vite hva som faktisk skjedde med sønnen sin.

De fant ut at begge delte en kjærlighet for matlaging, og Thyden lovte å fortsette å lage mat med familieoppskrifter fra Chile for å holde på kulturen sin.

Mor og sønn har også avtalt å holde kontakten fremover.

Thyden understreker at hans amerikanske adopsjonsforeldre var «uvitende ofre» for den ulovlige adopsjonen.

– Foreldrene mine ønsket en familie, men de ville aldri ha det slik, forteller han.