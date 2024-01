Ble møtt av dette synet da de åpnet hyttedøra

Like før nyttår var Tor Inge Gran på trugetur i snøen sammen med familien sin på Giljastølen, i Rogaland, hvor de har hytte.

På veien hadde de tenkt til å stoppe ved en av hyttene til en lokal stølsliv-forening, for å spise lunsjen sin der.

Da Gran åpnet hyttedøra, ble han overrasket av synet som møtte ham på innsiden: Det var helt hvitt.

Det var Gjesdalbuen som først omtalte saken.

– Overraskende

– Da sa jeg: «Oh shit!» Hytta var helt full av snø. Det var veldig overraskende, da det ikke var noe tegn til det fra utsiden, sier Gran til TV 2.

Hele hytta, kalt Vallresbu, var nedsnødd fra gulv til tak, og snøen har blåst inn med vinden.

ISKALDT: Alle møblene i hytta var også dekket av snø. Foto: Privat

– Det var nesten varmere på utsiden i sola i le, enn på innsiden av hytta, sier Gran.

For å varme pannekakene familien hadde tatt med til lunsj, valgte de å bruke en gassbrenner i stedet for å fyre i hytta – i tilfelle det gjorde at snøen begynte å smelte.

Selv hadde de ikke anledning eller krefter til å rydde ut, men de kontaktet foreningen for å gi beskjed om den nedsnødde hytta.

FRA UTSIDEN: Slik så Vallresbu ut fra utsiden, og familien Gran så ikke for seg at den var full av snø. Foto: Privat

Ikke uvanlig

Tom Kenneth Gilje er leder i Foreningen for stølsliv og friluftsliv i indre Gjesdal, som eier Vallresbu.

Han forteller at de har opplevd lignende før, ettersom hytta er et såkalt stølsbygg:

– I denne hytta er det mange store og små åpninger, så da kommer snøen inn. Det er ikke til å unngå, sier han og fortsetter:

– Vi hadde regnet med litt snø, men da jeg så bildene var det kanskje litt i overkant mye snø som hadde kommet inn.



Stølsliv-foreningen jobber for å ta vare på kulturhistorien og fremme friluftsliv og god folkehelse. Derfor har de bevart den gamle byggeskikken for stølsbygg også i sine hytter.

Det gjør at blant annet Vallresbu skal være et enkelt og luftig bygg.

TØMT FOR SNØ: Nå har Foreningen for stølsliv og friluftsliv i indre Gjesdal tømt hytta for snø. Her tar de gode hjelperne til Tom Kenneth Gilje seg en velfortjent matpause. Foto: Foreningen for stølsliv og friluftsliv i indre Gjesdal

Fra gammelt av ble stølsbygg kun brukt på sommeren, men i dag står de alltid åpne og fungerer som en sikringsbu for å kunne søke ly i vær og vind.

Søndag dro Gilje til Vallresbu for å rydde hytta for snø sammen med to andre fra foreningen:

– Vi fikk ut all snøen på ganske kort tid, sier han.

Det var ikke kommet noen skader, ettersom møblene skal tåle snø og fukt.

– Men det er en fordel å få det ut så fort som mulig, før det begynner å smelte og blir is av det, forteller Gilje.

Nå er det med andre ord mulig å spise lunsjen sin i hytta igjen.