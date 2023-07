Ble kidnappet – turen til vaskeriet skulle bli redningen

Steven Robert Sablan (61) skal angivelig ha kidnappet en 13 år gammel jente med våpen i Texas. Det melder U.S. Department of Justice.

Det hele skal ha skjedd 6. juli da 13-åringen gikk nedover en gate i San Antonio i Texas. Plutselig skal en grå Nissan Sentra ha nærmet seg henne.

Sablan skal ha hevet en svart pistol og truet henne til å sette seg inn i bilen.

«Hvis du ikke setter deg inn i bilen kommer jeg til å skade deg», skal 61-åringen ha sagt til jenta, som er anonym i saken.

NISSAN SENTRA: Gjerningsmannen skal ha kidnappet 13-åringen i en grå Nissan Sentra. Illustrasjonsbilde. Foto: David Zalubowski / NTB

Forgrep seg flere ganger

Offeret skal ha adlydet Sablan i frykt for livet sitt. Deretter skal han ha begynt å kjøre med offeret i bilen.

13-åringen skal ha nevnt at hun hadde en venninne i Australia, og Sablan skal ha fortalt offeret at han kunne ta henne med på et cruiseskip for å besøke den australske venninnen. Men da måtte hun gjøre noe for ham først.

Ifølge rettsdokumenter skal 61-åringen deretter ha forgrepet seg seksuelt på 13-åringen gjentatte ganger.

I løpet av de neste to dagene skal Sablan ha forgrepet seg seksuelt på offeret minst to ganger til, mens han kjørte hele veien fra Texas til California.

«Hjelp meg»

Det hele tok en helomvending 9. juli da Sablan parkerte bilen på en parkeringsplass i Long Beach i California.

61-åringen skal ha forlatt bilen for å ta med klærne til et vaskeri. Mens han var på vaskeriet, benyttet offeret seg av muligheten til å be om hjelp.

På en papirlapp skrev 13-åringen «Hjelp meg» i håp om å påkalle noens oppmerksomhet.

Oppmerksomhet skal jenta ha fått. En stund etter, skal et vitne ha sett jenta forme ordet «hjelp» med munnen samtidig som Sablan sto utenfor bilen. Deretter skal vitnet ha ringt politiet.

VASKERI: Det hele tok en helomvending idet gjerningsmannen dro for å vaske klær på et vaskeri. Illustrasjonsbilde. Foto: Robyn Beck / NTB

Risikerer livsstil i fengsel

Politiet skal dermed ha klart å finne bilen, offeret og gjerningspersonen. Under en ransakelse av kjøretøyet, fant politiet en svart BB-luftpistol, et par håndjern og en lapp hvor det sto «Hjelp meg».

20. juli ble Sablan siktet for både kidnapping og transportering av en mindreårig med hensikt i å delta i en kriminell seksuell handling.

Rettssaken er satt til 31. juli i United States District Court i Los Angeles sentrum.

Hvis Sablan blir dømt for begge anklagene risikerer han en lovbestemt maksimal straff på livstid i fengsel.