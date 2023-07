Ble født med to peniser: – Hadde tjent mye penger

TO PENISER: Mannen fra Los Angeles ble født med to peniser. Foto: Unsplash

Den amerikanske mannen forteller at kvinner «aldri fikk nok» og ble «avhengige» av hans to lem.

At mange menn har diverse usikkerheter og problemer knyttet til sitt eget underliv er neppe uhørt – men visste du også at man kan bli født med to peniser?

Men om Los Angeles-mannen Tank sine to lem førte til dobbelt så mange usikkerheter, kan han skrive under på at det ikke gjorde.

Hvert fall i starten.



– Kvinner trodde ikke på meg da jeg sa at jeg hadde to peniser, men da jeg tok de med inn på rommet så fikk de se det, fortalte han i et videointervju med YouTube-kanalen Soft White Underbelly.

New York Post omtalte saken først.

«Uvanlig» sexliv



Nå snakker han ut om sitt «uvanlige» sexliv – og forteller åpent om at flere av hans partnere var svært glade i hans sørlige regioner.

DIPHALLIA: Diphallia er svært sjeldent og rammer én av seks millioner guttebarn. Foto: YouTube / Soft White Underbelly

Tank ble nemlig født med noe som heter diphallia. Det er en veldig sjelden, medfødt misdannelse som gjør at fosteret har to peniser.

I Norge er det ikke så vanlig – og kun én av seks millioner gutter er rammet. Ifølge National Center for Advancing Translational Sciences (NCATS) begynner symptomene så tidlig som når barnet blir født, og kan fortsette inn i spedbarnsfasen.

I slike tilfeller er det også vanlig å bli født uten anus.

Mannen forteller at han ble sendt til et ungdomsfengsel i en alder av tolv, etter å ha blitt dømt for drap. Det var ikke først før han ble løslatt tolv år senere – at han hadde som mål å bruke utstyrene sine mest mulig.

– Skulle eksplodere

Tank avslørte ytterlige detaljer om tilstanden, blant annet at han kunne få utløsning fra begge lem – selv om kun den ene penisen ble stimulert.

– Da jeg penetrerte en kvinne, fikk jeg en følelse av at én av penisene var på siden og føltes ut som at den skulle eksplodere, forklarte han.

I tillegg forteller han at flere kvinner likte sensasjonen av å bli penetrert med begge penisene, blant annet en som ble «avhengig»:

– Hun ville bli en pornostjerne og at vi skulle lage en video sammen. Jeg hadde sikkert tjent mye penger …

Etter at partene gikk hver til sitt, hevder han at kvinnen kun hadde trekanter, ettersom kun én penis ikke lenger kunne tilfredsstille henne.

Men det skulle senere vise seg at det ble for mye av det gode.

Etter hvert forteller Tank at den ekstra penisen ble «problematisk» på soverommet. Det var tydeligvis vanskelig å kun ha sex med én penis, og bruken av begge ble for smertefull for partnerne hans.

VANSKELIG: Flere kvinner syns det var ubehagelig å ha sex med to peniser samtidig. Foto: Unsplash

– Jeg bestemte meg for å ta operasjonen, den (penis nummer to, (journ.anm.) skadet noen kvinner.

I dag har han kun én penis. Flere peniser og «store» forskjeller i underlivet gikk i familien.

Ifølge han selv, ble også onkelen født med den samme tilstanden. Faren skal dessuten ha testikler «som en okse».