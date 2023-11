Ble fanget i betongbil – døde

DØDSULYKKE: En byggearbeider i Bronx i New York City døde da han skulle vaske en betongbil mandag. Illustrasjonsfoto. Foto: Colourbox

En byggearbeider mistet livet på tragisk vis i bydelen Bronx i New York City mandag denne uken.

Nødetatene mottok melding om at mannen skal ha blitt fanget på innsiden av en betongbil, og erklært død på stedet.

Det melder flere amerikanske medier, deriblant WNBC-TV, The New York Daily News og Norwood News.

NYC Department of Buildings (DOB) har uttalt til Norwood News at området der betongbilen sto, ikke var en byggeplass, og at det ikke var anleggsarbeid på stedet da ulykken inntraff.

Den påbegynte etterforskningen fastslår at dødsfallet hendte da mannen skulle rengjøre betongbilen, ifølge DOB.

En talsperson for New York-politiet bekrefter også at den avdøde mannen rengjorde lastebilen. Talspersonen vil ikke bekrefte eller avkrefte om noen var til stede sammen med arbeideren da ulykken skjedde.

Saken er ført videre til arbeidstilsynet, Occupational Safety and Health Administration, for videre oppfølging.

Sønnen til avøde omtaler hendelsen som en bisarr ulykke.

– Faren min var den mest hardtarbeidende personen i Bronx, har han uttalt til The New York Daily News.