Ble drapskvinne etter bankraseri

En krangel mellom to kvinner i en britisk bank endte med at en av dem døde bare dager etter hendelsen.

En 26 år gammel kvinne var i Lloyds bank i England da hun havnet i en krangel med en 82 år gammel kvinne med Alzheimers.

26-åringen dyttet til slutt den eldre kvinnen slik at hun gikk i bakken. Nå er hun tiltalt for drap på 82-åringen.

Hendelsen fant sted i 2021, men rettssaken pågår nå, skriver BBC.

Hevder det var selvforsvar

Den unge kvinnen skal ha forklart i Luton Crown Court at den eldre kvinnen skapte kø bak seg, mens hun kranglet med en ansatt i banken i Welwyn Garden City.

26-åringen ble utålmodig, ga beskjed om at det var flere i kø bak henne og ba dem kjappe seg.

Da skal 82-åringen ha slått henne i ryggen med håndvesken sin og blant annet sagt at hun burde få seg en mann.

Kort tid etter skal 26-åringen ha dyttet pensjonisten slik at hun falt på gulvet.

Årsaken, ifølge den unge kvinnen selv, var at hun trodde pensjonisten skulle slå henne igjen – og at hun handlet i selvforsvar.

Hensikten var ikke at hun skulle falle på bakken, sa kvinnen til advokat Claire Davies KC.

Ti dager etter bankhendelsen døde den 82 år gamle kvinnen, og 26-åringen er nå anklaget for å ha drept henne.



Nekter skyld

I retten har den unge kvinnen forklart at hun ble utålmodig da den eldre kvinnen flere ganger nektet å flytte på seg, og hevder hun bare brukte nok makt til å forsvare seg selv.

26-åringen ble pågrepet dagen etter, da hun kom tilbake til banken for å fullføre en transaksjon.

Kvinnen skal ha sagt at hun synes det er forferdelig at pensjonisten er død, men nekter for å ha drept eller påført henne alvorlige kroppsskader.

Vitner skal ha forklart at den 82 år gamle kvinnen med Alzheimers skal ha virket forvirret og rådvill under hendelsen.

Den unge kvinnen som dyttet, hevdet i den pågående rettssaken at det ikke var synlig på den eldre kvinnen at hun hadde et kognitivt problem.