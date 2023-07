Ble bitt av loppe – måtte amputere hender og føtter

– Mengden smerte han har opplevd disse ukene, er nok for et helt liv, sier 35-åringens mor.

Den amerikanske 35-åringen Michael Kohlhof trodde bare han hadde fått en kraftig forkjølelse, men kan takke moren J'Leene Hardaway for at hun insisterte på å ta ham med til legevakten for en grundig helsesjekk i slutten av juni.

Der ble det konstatert at 35-åringen måtte hasteinnlegges på sykehuset.

Kort tid etter innleggelsen sviktet organene hans, og han havnet i en tilstand der han svevde mellom liv og død, som følge av septisk sjokk. På et tidspunkt fikk Hardaway beskjed om å samle familie og venner, for å ta et siste farvel med sønnen.

Men Kohlhof ville det annerledes – og kjempet seg tilbake til livet.

Våknet fra koma – fikk beskjed om amputasjon

Etter grundige undersøkelser fra legene på sykehuset ble det konstatert at flekktyfus var årsaken til septisk sjokk, og dette som følge av ett eneste bitt fra én loppe.

Som følge av tørr koldbrann, der konsekvensen er at vevet dør på grunn av manglende blodforsyning, var legene nødt til å amputere hender og føtter. Da 35-åringen våknet, fikk han den tunge beskjeden om hva som hadde skjedd.

Nå har moren opprettet en innsamlingsaksjon på nettsiden GoFundMe, for at familien skal få dekket de skyhøye regningene som har kommet som følge av sykehusinnleggelsen. Kohlhof hadde ingen helseforsikring da hendelsen rammet ham.

SMERTEHELVETE: 35-åringen Michael Kohlhof har fått livet totalendret av ett eneste bitt fra én loppe. Nå ber familien om økonomisk støtte, fordi han ikke hadde helseforsikring. Foto: GoFundMe / Privat

På nettsiden skriver Hardaway følgende:

«Vi fikk beskjed om å ta farvel med Michael. På mirakuløst vis, og mot alle odds, åpnet han øynene noen dager senere. Legene bekreftet at årsaken til sepsisen var som følge av flekktyfus. Han ble et offer for et skadelig bitt fra én eneste loppe – som førte til uante konsekvenser for ham. Den samme medisinen som reddet livet hans, bidro også til tørr koldbrann, som førte til at han måtte amputere».

Smertehelvete



Kohlhofs mor beskriver sønnen som en utrolig smart og morsom mann, som sprer glede til alle han møter. Han er, ifølge moren, nysgjerrig og søker alltid kunnskap. Han bor i Houston i Texas, der han har jobbet som fulltidsfrivillig, handyman og dyrepasser.

Målet for innsamlingsaksjonen er 300.000 dollar, som tilsvarer rundt tre millioner norske kroner. I skrivende stund er det kommet inn i underkant av 96.000 dollar, som tilsvarer rundt 962.000 norske kroner.

24. juli 2023, fem uker etter at han ble hasteinnlagt på sykehuset, kom moren med en oppdatering på sønnens helsetilstand. Han er fremdeles innlagt på sykehuset i San Antonio i Texas.

«På torsdag ble Michaels tær og tre centimeter amputert på begge føtter. I går tok de nye halvannen centimeter. I dag har de fjernet stingene på armene. (...) Mengden smerte han har opplevd disse ukene, er nok for et helt liv. Han vet at tiden for helbredelse er i sikte, og han forsøker å være sterk».

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra J'Leene Hardaway, men hun har foreløpig ikke besvart vår henvendelse.