Ble avhengig av å spise leire under graviditeten – har brukt nesten 40.000 kroner

Det er ikke uvanlig at kvinner får «cravings» på spesielle matvarer under graviditeten. Noen kjenner til og med på en lyst til å innta eller lukte på ting som ikke er mat.

For Dymund Dina (31) fra London, var det leire som fristet aller mest. Til tross for at lysten til å spise dette begynte under graviditeten, har hun fortsatt å spise dette – i hele ti år.

Det skriver New York Post.

– Da jeg var gravid spiste jeg omtrent ti poser med leire hver dag. Men jeg får ikke nok så jeg spiser fortsatt leire hver dag, selv om jeg ikke er gravid lengre, sier Dina til South West News Service (SWNS).

En pose leire tilsvarer omentrent to gram.

GRAVID: Avhengigheten startet da Dymund Dina ble gravid for første gang i 2013. Illustrasjonsbilde. Foto: Rogelio V. Solis (NTB)

«Besatt av smaken»

Leiren som Dina spiser heter mabele, og er helt spiselig. Selv hevder hun at den hjalp henne med å dempe morgenkvalmen da hun var gravid.

Det hele startet i 2013 og i løpet av ti år har Dina brukt nesten 40.000 kroner på den spiselige leiren.

– Jeg er besatt av smaken og teksturen, og jeg kan bare ikke få nok av det. Jeg liker bare mabele med salt smak, så hvis jeg kjøper noe som ikke er salt, må jeg gå ut og finne mer. Selv når jeg snakker om det, får jeg vann i munnen, sier Dina til SWNS.

Under graviditeten slet Dina med mye morgenkvalme, og hun klarte ikke å få i seg noe som helst.

Men da hun var tolv uker på vei fant hun altså redningen sin – spiselig leire.

Ble utsolgt

Under Dinas første graviditet kjøpte hun leiren fra lokale butikker som importerte den fra Den demokratiske republikken Kongo.

Noen ganger ble butikkene til og med tomme for leiren som en konsekvens av 31-åringens forbruk.

Partneren hennes, Jay King (38), måtte flere ganger kjøre rundt i byen for å finne mer leire.

– Noen ganger måtte Jay reise i over en time for å finne leire til meg. Han absolutt hater lukten og forstår ikke hvorfor jeg elsker den så mye, sier Dina til SWNS.

Dina er ikke den eneste i familien som har brukt den spiselige leiren under svangerskapet. Hun forteller at moren hennes, Odette, også har spist det under graviditeten, så Dina har alltid visst om det.

Selv beskriver 31-åringen det hele som en avhengighet.