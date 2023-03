Ble adoptert bort – så fant halvsøstrene hverandre etter 75 år

Britiske Sheila Fry (75) ble født kort tid etter andre verdenskrig, og adoptert bort rett etter fødselen.

Sheila kjente ikke identiteten til sine biologiske foreldre, og i senere år bestemte hun seg for å finne ut hvem de var.

Da fikk hun seg en stor overraskelse.

Det var MyHeritage som først omtalte saken.

Visste ikke om søsteren

Sheila har alltid visst at hun var adoptert, og fikk hjelp av sin svigerdatter, Karen Fry, til å løse mysteriet om hennes opprinnelse.

I adopsjonspapirene stod navnet til Sheilas biologiske mor, men ikke faren.

Selv om hun ikke visste mye om sin far, hadde adoptivforeldrene til Sheila fortalt henne at faren var en kanadisk soldat som ble sendt til Europa for å kjempe mot nazistenes okkupasjon. Etter krigen skal han ha returnert til Canada igjen.

Begge foreldrene til Sheila var døde da de startet søket. Derfor kunne ikke Sheila og svigerdatteren få bekreftet informasjonen de hadde.

Det var flere ganger de vurderte å gi opp, men så gjorde de et funn.

Ved hjelp av en DNA-test fant svigerdatteren ut at Sheila hadde en halvsøster i Nederland – som var født bare noen måneder før henne.

Hennes navn var Annie IJpelaar (75), og de hadde begge samme far.

– Kunne ikke tro det

Halvsøsteren Annie hadde også prøvd å finne sin biologiske far i flere år, og hadde fått hjelp av sønnen sin, Marc IJpelaar.

FAMILIETREFF: Karen Fry (øverst t.v.) hjalp Sheila Fry (neders t.h.) med å finne sin halvsøster Annie IJpelaar (nederst t.v.). Her er de samme med Patricia IJpelaar, som er Annies datter, og Tamara IJpelaar, som er Marc IJpelaars kone. Foto: MyHeritage

Annie vokste opp med sin biologiske mor i Nederland og sin stefar.

– På den tiden var det skammelig å snakke om, sier sønnen hennes, Marc, til MyHeritage.

Da Annie var yngre, hadde hun overhørt en samtale mellom flere slektninger. Da skjønte hun at hun hadde blitt adoptert av stefaren sin.

Hun hadde fått vite av sin biologiske fars navn, at han var en kanadisk soldat som ble sendt til fronten for å delta i frigjøringen av Nederland under andre verdenskrig, og at han returnerte til Canada.

Annie ga etter hvert opp letingen etter sin far. Da tok sønnen hennes en DNA-test. Slik kom han i kontakt med svigerdatteren til Sheila, Karen.

– Jeg så på resultatene og kunne ikke tro det: wow, det er et veldig nært treff. Jeg innså at Sheila var tanten min, og min mors søster, sier Marc.

Først da han var sikker på resultatene, fortalte han til sin mor om familiefunnet han hadde gjort.

Da tok både Annie og Sheila en DNA-test, og det var ingen tvil – de var søstre.

Veldig like

Halvsøstrene videochattet med hverandre flere ganger, til de endelig fikk avtalt et møte i Nederland.

Her dukket det opp flere likheter mellom søstrene. De hadde samme hobbyer, flere like medisinske komplikasjoner og lignet på hverandre.

Og ikke nok med det – under det første møtet kom begge søstrene i nesten identiske antrekk.

BLÅ SØSTRE: Da Annie IJpelaar (t.v.) og Sheila Fry (t.h.) møtte hverandre for første gang hadde de kledd seg nesten helt identisk. Foto: MyHeritage

– Det var som å se i speilet, og snakke til meg selv, sa Sheila om likheten med sin søster ifølge Metro.

Selv om det ble noen utfordringer, ettersom begge hadde problemer med å høre, og Annie ikke kunne så mye engelsk, ble det et fint møte mellom søstrene.

Familien beskriver følelsen rundt møtet som om de alltid hadde kjent hverandre.

Søstrene skulle ønske at de bodde nærmere hverandre, men har avtalt å holde kontakten.