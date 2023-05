Blå boble-sofa får nettet til å koke

Tiktoker Amanda Joy fra New York publiserte nylig en video hvor hun tar med seg en etterlatt boble-sofa verdt rett under 100.000 kroner hjem.

Nå har videoen fått over 50 millioner visninger på TikTok, og satt fyr på nettet.

Folk har nemlig delte meninger om hvor lurt det var av henne å ta inn den blå sofaen fra gatene i New York, skriver Business insider.

Veggdyr og flekker

«Ehm, loppebehandling? Veggdyr? Aldri i livet om jeg putter det der i huset mitt,» skriver en på Twitter.



Flere er bekymret for at det gjemmer seg veggdyr i sofaen, og at det er derfor den har blitt etterlatt på gaten. Det blir også påpekt at den er skitten og ekkel.

«Tenk alle de tingene som kan ha skjedd i sofaen før hun tok den med hjem?» sier en annen.

Noen hevder at de aldri ville tatt med en brukt sofa eller seng med hjem. Andre kritiserer henne for å bare ha gjennomført én runde med vasking, og understreker at hun burde fått en profesjonell til å gjøre det.

Twitter-brukerne er likevel uenige om funnet. Noen skriver at New York er den perfekte plassen for å finne gjenbruksmøbler, og viser sin misunnelse over at hun fant en designersofa.

«New York City er sin egen gjenbruksbutikk,» skrive en på sosiale medier.

Hjemsøkt?

I tillegg til ros og kritikk, har sofaen, som opprinnelig er fra Roche Bobois, også blitt ett Internett-fenomen.

For de fleste har det ikke vært mulig å skrolle gjennom Twitter uten at det dukker opp en kommentar eller et bilde av den blå sofaen.

Noen prøver å gjøre narr av Tiktokeren som gjorde funnet, og har postet flere innlegg om at de hadde sofaen først, men måtte sette den ut på grunn av veggdyr eller at den var hjemsøkt.

Også disse innleggene har fått flere millioner visninger på Twitter.

Nylig publiserte Tiktokeren Joy en ny video hvor hun svarer på kritikken som har blitt rettet mot henne eller sofaen.

Hun forklarer at de brukte flere dager på å rense sofaen, og at de ikke kun gjorde det i én omgang. Boble-sofaen stod også et annet sted i to uker før hun tok den hjem i leiligheten sin. Hun hevder derfor at det ikke er noen veggdyr i stoffet.

Joy forklarer også at den hadde stått ute i et rikt nabolag under 24 timer før hun tok den, og viser merket av Roche Bobois for å bevise at den er ekte.

Selv tror hun den er plassert på gaten på grunn av bruksmerker som hun viser frem i videoen.