Bitten (91) dro inn 65.000 likes på dette bildet

Man er aldri for gammel til å bruke sosiale medier, og ifølge ekspert får spesielt de eldre god viral spredning på innholdet de deler.

UTSIKT FRA SOVEROMMET: Dette bildet engasjerte flere på sosiale medier etter at Bitten Syversen publiserte det på Facebook. Foto: Privat / Gry Syversen

Bitten Syversen (91) fra Oslo er en flittig bruker av både smarttelefon og PC.

For 15 år siden opprettet hun en profil på Facebook, og har blitt der siden. Nylig la hun ut et bilde på Facebook som har tatt helt av – bildet har fått 65.000 likes fra folk over hele verden.

Det var Nordre Aker budstikke som først omtalte saken.

Gikk viralt

Syversen bruker Internett og sosiale medier til blant annet underholdning og til å holde kontakten med familie og venner.

– PC-en virker som en magnet på meg. Selv om nær familie er naboer, er det fint å ta snarveien gjennom Facebook, sier hun til TV 2.

Nylig valgte hun å publisere et bilde hun har tatt fra soveromsvinduet sitt i Facebook-gruppen «View from my window». Da tok det av.

Bildet har langt flere likerklikk enn de fleste andre bildene i gruppen, og flere har kommentert og delt innlegget videre.

– Det var rett og slett overveldende! Jeg måtte stadig inn og sjekke antallet likes og delinger som eksploderte, forteller hun.

På bildet kan en se to hvite hus som titter frem fra trærne i hagen, og teksten Syversen skrev til bildet har sjarmert flere verden over:

«For meg, en 91 år gammel enke, ligger skjønnheten i dette bildet i at de to nabohusene, delvis gjemt bak et pæretre og noen syriner, tilhører to av mine barn. (Den tredje bor nedover veien.) Dette gir meg stor trøst, heldige meg,» skrev Syversen i Facebook-gruppen.

Flere har kommentert under bildet at Syversen er heldig, og mener hun må ha gjort mye riktig som mor – ettersom barna bor så nærme henne.

AKTIV PÅ SOSIALE MEDIER: Bitten Syversen bruker sosiale medier både til underholdning, men også for å holde kontakt med familie og venner. Foto: Gry Syversen

– Jeg har takket alle som kommenterte med hjerte eller omfavnelse. Det var bare positive tilbakemeldinger, som jeg satte stor pris på, fra alle kanter av verden.

For få eldre på sosiale medier

Syversen, som tidligere har jobbet som stenograf og sekretær, kjenner flere eldre som er på sosiale medier, men mener det likevel er for få.

Hun har en klar oppfordring til andre som nærmer seg hennes alder:

– Det er bare å slenge seg på, man kommer ikke utenom! Men man skal også være klar over at det kreves at både datamaskin og nett er oppdatert og fungerer. Der har jeg vært heldig som har teknisk støtte fra barna mine. Ikke alle har det, sier Syversen.

I tillegg til sosiale medier, bruker hun Internett til å sjekke nyheter, finne informasjon om ting hun vil vite mer om og til å betale regninger.



– De sosiale mediene er bare «toppen av kransekaken» for hva den nye mediealderen har å tilby meg, forteller Syversen.



91-åringens sønn, Dag Syversen, synes det er glimrende at moren er på Facebook:

– Det gir henne masse i hverdagen, både underholdning og nytte, sier han til TV 2.

Han har også fått med seg at det ene bildet hennes ble godt mottatt på Facebook.

– Det synes jeg var helt fantastisk. Hun koste seg med det i dagevis, sier sønnen og legger til:

– Bildet var ikke så spektakulært, men det hun skrev traff et eller annet.

Oppfordrer flere til å kaste seg på

Sosiale medier-ekspert Ståle Lindblad forteller at digital kommunikasjon kan være både unaturlig og vanskelig for noen eldre.

Han oppfatter likevel at det er mange på spesielt Facebook, men også andre plattformer som TikTok og Instagram.

EKSPERT: Sosiale medier-ekspert Ståle Lindblad tror det styrker båndene mellom generasjonene at eldre også er på sosiale medier. Foto: Susanne Lindblad

– For de som finner seg til rette på sosiale medier, er det en glimrende måte å holde kontakten med de unge, sier Lindblad og legger til:

– Det viser seg også gjennom at enkelte eldre også får god viral spredning på innholdet sitt.

Han forklarer at de eldre ofte sitter på mye historie som unge er interessert i.

– Når noen eldre klarer å formidle dette på plattformene de unge bruker til daglig, er dette en perfekt kombo. Sosiale medier handler om historiefortelling, og de eldre har mange historier å forteller.

Eksperten tror også at det styrker båndene mellom generasjonene at eldre også er på sosiale medier.

I tillegg kan bruken av sosiale medier gjøre eldre tryggere i møte med andre digitale tjenester i hverdagen, og flere vil unngå å bli utsatt for svindel og spam.

– Jeg vil absolutt anbefale eldre å kaste seg ut i sosiale medier. Selv om det virker ukjent og vanskelig, sier Lindblad som tror det kan bygge opp digital kompetanse.