Bilde av paven går viralt:

Ved første øyekast kan det se ut til at pave Frans har blitt ekstra trendy i det siste – iført en stor, hvit «pufferjakke» og et stort korssmykke hengende over.

Bildet har gått viralt på sosiale medier og skapt full forrvirring den siste tiden. Bildet er nemlig ikke ekte.

Det skriver The Independent.

– Ble lurt

Bildet av pave Frans ser ekte ut, men det er laget av en KI-bildegenerator. KI er en forkortelse for «kunstig intelligens».

Flere har latt seg lure av bildene som er sett av millioner på Twitter. Blant annet modell Chrissy Teigen skriver dette om bildet av paven:

– Jeg trodde pavens pufferjakke var ekte og tenkte ikke på det. Jeg kommer ikke til å overleve teknologiens fremtid.

Flere uttrykker også bekymring for hvor realistisk bildet er, og hvordan KI kan påvirke folks oppfatninger.

– På tide å forby KI. Jeg ble lurt av bildet hvor paven ser «dripped» (kult kledd) ut i en pufferjakke. Nå føler jeg meg som en WhatsApp-tante, skriver en Twitter-bruker.

Dette er ikke første gang KI-genererte bilder av kjente personer har gått viralt. Forrige uke florerte det bilder av tidligere president Donald Trump på sosiale medier.

Bildene viste blant annet at Trump ble arrestert – noe som ikke stemte, ifølge BBC. Disse bildene var også KI-generert.

«Too good to be true»

Teknologiekspert Hans-Petter Nygård-Hansen forteller at dersom man zoomer inn på bildet av paven, kan man se at bildet ikke er ekte.

Han nevner flere feil på bildet. Blant annet pavens høyre hånd, og deler av kraven er borte. I tillegg er brillene ødelagt og det er feil i noen av skyggene.

– Det hadde vært kult om det hadde vært et ekte bilde av pave Frans. Samtidig er vel timingen for å stille opp i en Balenciaga-lignende boblejakke litt «off» akkurat nå. Og når noe ser ut til å være «too good to be true», så er det som regel det, sier han til TV 2.

KI-BILDE: Teknologiekspert Hans-Petter Nygård-Hansen peker på flere detaljer ved bildet av paven som avslører at bildet ikke er ekte. Foto: Frode Sunde / TV 2

Nygård-Hansen forteller at vi i dag konsumerer ting på en liten skjerm i et rasende tempo. Sensasjonelle nyheter sprer seg også raskere enn «vanlige» nyheter – noe som forsterkes ytterligere av sosiale medier og algoritmer.

– Det er ikke vanskelig å forstå at bildet av pave Frans med en «fet boblekåpe» får vind under vingene, sier eksperten.

Han mener at bildet av paven er et eksempel på en falsk nyhet og forfalsking av hans identitet, og tror det vil komme flere slike bilder i fremtiden:

– Vi må dessverre vente at store hendelser, valgkamper og andre viktige beslutningsprosesser, vil bli utsatt for uetisk, umoralsk og ulovlig teknologi for å forandre, endre og direkte «føkke opp» folks oppfattelse av virkeligheten. Og det vil svekke vår tillit til hverandre, finansielle institusjoner og våre folkevalgte, sier teknologieksperten.

Svekket tillit

Når folks oppfattelse av hva som er ekte i økende grad blir basert på det som ikke er ekte, vil det over tid få konsekvenser for samfunnet – ettersom samfunn og demokrati ofte er bygget på tillit, mener teknologieksperten.

Slik kan du se om et bilde er KI-generert Det er ikke alltid lett å vite om et bilde er ekte. Her er teknologiekspert Hans-Petter Nygård-Hansens tips til hva du bør se etter for å finne ut om et bilde er KI-generert eller ikke: Se på fingre og tenner – de har ofte tydelige feil. Se etter unaturlige mønstre og skygger som ikke stemmer. Se etter unaturlige overganger som er litt uskarpe - spesielt der hvor flere objekter møter hverandre. Virker det for godt til å være sant, er det som regel det. Gjør et søk for å se om redaktørstyrte medier har skrevet eller omtalt hendelsen. Vær generelt litt mer kritisk og skeptisk.

– Selv om bildet av pave Frans er morsomt og harmløst i seg selv, bidrar det til at vi i økende grad blir usikre på hva vi kan stole på er ekte og ikke, sier Nygård-Hansen og fortsetter:

– Når teknologien bare blir bedre til å skape en «perfekt illusjon av det ekte» på en falsk måte, blir vi aldri sikre på om vi blir lurt eller ikke – helt til vi slutter å stole på noe som helst fra noen som helst.

Eksperten mener at vi allerede er på vei dit ettersom teknologiutviklingen skjer uten noen form for reguleringer. Selv har han varslet i flere år om at det trengs lover og reguleringer for å sikre etisk og moralsk teknologiutvikling.

– Hvis kunstig intelligens og teknologiutvikling fortsatt får fritt spillerom, vil det ikke bare svekke samfunnet og demokratiet vårt som sådan, men til syvende og sist også ødelegge det.