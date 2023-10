Bestemor og barnebarn jobber sammen i lufta

Da Hannah Heck (24) tok på seg flyvertinneuniformen for første gang, ventet en helt spesiell overraskelse om bord.

Cynthia (72) og Hannah (24) fra USA har et helt spesielt bånd. Når de er på jobb, merker passasjerene at de står hverandre veldig nær.

De er nemlig bestemor og barnebarn – og jobber sammen som flyvertinner hos Southwest Airlines.

Det skriver CNN.

Blir rørt

«Ser alle denne søte, lille damen med redningsvesten? Det er bestemoren min. Så alle bør være ekstra snille med henne,» sier Hannah Heck over høyttaleren etter en sikkerhetsdemonstrasjon.



Slike hendelser kan fort få passasjerene til å le, og de ler enda høyere når bestemor, Cynthia Heck, svarer tilbake på høyttaleren:

«Alle sammen, spør Hannah hvem som tok klesvasken for henne i går kveld.»

Det er en lett og ledig tone når bestemor og barnebarnet er på jobb sammen, og flypassasjerene får ofte latterkrampe av deres spøkefulle tone med hverandre.

Flere av de reisende blir rørt av å se at Cynthia får oppleve et voksent barnebarn, ettersom flere av passasjerene forteller at de selv ikke fikk oppleve sine besteforeldre i voksen alder.

NÆRT FORHOLD: Cynthia og Hannah Heck har alltid stått hverandre veldig nært. Foto: Cynthia Heck og Hannah Heck

Og på toppen av det hele får de også jobbe og tilbringe mye tid sammen.

Hannah forteller at en passasjer ga dem et gavekort på Starbucks fordi hun likte dem så godt sammen under flyturen.

En annen ble rørt til tårer av historien deres, som hun hadde lest om i en Instagram-post postet av Southwest Airlines.

Overrasket barnebarnet

Cynthia har jobbet som flyvertinne i nesten 20 år, og for ikke lenge siden valgte barnebarnet, Hannah, å følge etter i hennes fotspor.

72-åringen og 24-åringen har alltid hatt et nært forhold.

De bodde sammen en periode, de deler flere hobbyer, har reist masse sammen og ifølge Hannah var Cynthia en viktig støttespiller for henne da foreldrene hennes skilte seg.

Selv om de har jobbet sammen flere ganger nå, glemmer ikke Hannah første gang hun skulle på jobb som flyvertinne.

Uten at 24-åringen visste det, hadde Cynthia satt seg opp på samme flyvning som henne – selv om det var en krevende flytur for hennes alder.

STØTTESPILLER: Bestemor Cynthia Heck har vært en viktig støttespiller for Hannah Heck siden hun var liten. Foto: Cynthia Heck og Hannah Heck

Hannah skjønte ingenting da hun kom på jobb og så bestemoren sin i jobbuniformen bak i flyet.

Det ble en av hennes beste dager på jobb:

– Vi lo og hadde det supert. Det var veldig spesielt å dele det med henne, og ha henne der med meg på min første flytur, sier Hannah til CNN.

Hannah har akkurat startet karrieren sin, men Cynthia forteller at hun nærmer seg pensjonisttilværelsen.

Barnebarnet Hannah håper derfor at hun kan få delta på hennes siste flytur på jobb – og at resten av familien også vil bli med dem.

Det hadde vært en spesiell opplevelse, ifølge Hannah, men enn så lenge vil hun ikke tenke for mye på det – for i hennes hode skal Cynthia fly for alltid.