Besøkte alle verdens land – uten å fly

TILBAKE PÅ DANSK JORD: Torbjørn Pedersen ankom Aarhus i Danmark med et containerskip. Foto: JAMES BROOKS/AFP

I 2013 la danske Torbjørn Pedersen ut på en reise som ingen hadde gjort før ham.

Han ville reise og besøke alle verdens land – uten å fly.

Pedersen satte seg et mål om at han ikke skulle reise hjem før han var ferdig, uansett hvor lang tid det ville ta, skriver CNN.

Utfordrende reise

Den 10. oktober 2013 reiste eventyreren fra kjæreste og familie, uten å vite hvor mange år han kom til å være på reisefot.



Pedersen ønsket å være minst 24 timer i hvert land, og holde seg til et budsjett på 20 dollar dagen.



Hvis reisen gikk som planlagt, ville det ta cirka fire år å nå 203 land, ettersom han også inkluderte delvis anerkjente stater i reisen.

Slik ble det ikke.

Selv om dansken ikke hadde mange avvik fra sin opprinnelige plan, dukket det opp noen overraskelser på turen.

Pedersen ble blant annet syk med cerebral malaria i Ghana, måtte endre reiseruter på grunn av konfliktområder og havarerte skip, havnet i en storm da han krysset Atlanterhavet og det var lange visumforsinkelser i flere land.

Så kom også koronapandemien på toppen av det hele.

Virtuelt bryllup

Da pandemien brøt ut hadde Pedersen bare ni land igjen, men han ble stående fast i Hongkong i hele to år.

– Jeg måtte spørre meg selv: hvor mye av livet mitt vil jeg gi til dette? Men mens jeg ventet på at verden skulle åpne seg, skapte jeg et liv i Hongkong og fikk flere bekjentskap, forteller eventyreren til CNN.

Etter hvert skaffet han seg et arbeidsvisum og opphold i Hongkong, og valgte å gifte seg med kjæresten sin, som var i Danmark, via en virtuell bryllupstjeneste.

Dette var ikke drømmebryllupet deres, men etter at de giftet seg kunne kjæresten bosette seg og besøke Pedersen i Hongkong.

I 2022 kunne han reise videre for å fullføre den lange reisen.

Ni runder rundt jorda

Etter 3576 dager, reiser med 37 containerskip, 158 tog, 351 busser, 219 drosjer, 33 båter og 43 rickshawer kom han endelig frem til det siste landet på lista: Maldivene.

En rickshaw er en lett personvogn med to hjul som trekkes av en person som går eller sykler.

Da han kom frem i mai i år, ventet både venner, familie og kjente fjes med danske flagg for å feire Pedersen.

Reisen var endelig over – etter nesten ti år, klarte han å nå målet sitt om å besøke alle land i verden.

– Jeg var mentalt utslitt – det har vært en berg-og-dalbane av følelser, forteller dansken.

REISTE UTEN FLY: Målet til Torbjørn Pedersen var å reise hele verden rundt uten å bruke fly. Det klarte han. Foto: JAMES BROOKS/AFP

På dette tidspunktet i reisen hadde han reist en strekning på rundt 358.000 kilometer. Det tilsvarer nesten ni reiser rundt jorden.

Eventyreren forteller at den lange reisen handlet om å feire godheten til mennesker og dele et positivt syn på verden.

– Jeg la ut på denne reisen med mottoet: «En fremmed er en venn du aldri har møtt før,» og jeg har blitt vist gang på gang at det er sant, forteller han og legger til at han fikk hjelp, husly og mat av flere på veien.

Pedersen hevder at verden er på vei til å bli et bedre sted, eller så har det alltid vært bedre enn det nyhetene og sosiale medier viser.

Håper å inspirere

Nylig kom han hjem til dansk jord, da han gikk i land ved havna i Aarhus 26. juli.

Der ventet 150 mennesker av både familie, venner, fans og kona, som hadde besøkt Pedersen flere ganger under reisen.

Dansken forteller at han hadde savnet den rene, kjølige danske luften, morgenløp med sin kone og iskald dansk melk de siste ti årene.

Nå ser han frem til å tilbringe tid sammen med kona og starte en familie sammen.

Dansken innrømmer at han satte seg et sprøtt mål, og at han flere ganger vurderte å avslutte reisen.

Han håper likevel at han kan fortelle om det han har opplevd, og inspirere andre til å nå sine drømmer og aldri gi opp.