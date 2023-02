Bekymringsmelding sendte politiet på uvanlig oppdrag

Nå får Anchorage Police Department skryt i sosiale medier for at de prioriterer alle typer oppdrag.

Politiet i Anchorage, den største byen i den amerikanske delstaten Alaska, trodde de hadde opplevd det meste på jobb når det gjelder oppdrag om dyr.

Så ringte telefonen på politistasjonen om et nytt dyreoppdrag.

Det skriver Fox News.

Bekymringsmelding

Politiet skriver på sin Facebook-side at de for bare ett år siden ble oppringt om en kalkun som prøvde å gå inn i en nærbutikk.

– Etter det eventyret skulle man tro at det skulle mye til for å overraske oss, men så skjedde dette i går, skrev de på Facebook torsdag.

En bekymret borger ringte politiet for å melde om en gris som sto ved veikanten i et nabolag i nærheten – den så veldig kald ut, ifølge innringeren.

– Vi er alle kjent med nedkjølt bacon, men vi trodde bare aldri at vi skulle rykke ut på et oppdrag som var relatert til det emnet, skriver politiet.

Positiv respons

En patrulje dro ut til nabolaget Fairview for å se etter den kalde grisen. Ifølge politiet viste grisen seg å være ganske vennlig.

De tok den med seg i politibilen og knipset et bilde av den i baksetet, som de senere publiserte på sosiale medier.

Det har blitt tatt godt imot på blant annet Facebook, hvor flere forteller at de elsker bildet og historien rundt det:

«Søt historie, og grisen ser så søt ut der den titter ut fra patruljebilen», skriver en.

Politiet får også skryt for at de tar på seg oppdrag av alle slag:

«Takk for at dere deler. Dette beviser at Anchorage Police Department gjør alt. Så glad for at dere hadde et oppdrag som fikk alle til å smile», skriver en annen.

Politiet informerer om at grisen, som heter Elvis Pigsley, nå er trygt hjemme hos familien sin igjen, og at alt står bra til.

I 2015 ble grisen Daisy arrestert for svineri i baksetet på en politibil. Se video under: