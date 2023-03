BDSM-klubb lette etter festlokaler – så ble innlegget fjernet

HYTTETUR: De to bildene til venstre er bilder fra en av de mange hytteturene til Rogalands BDSM-klubb. Til høyre er styremedlem Ole Kristoffer Rabben som går under kallenavnet BetterBound. Foto: Privat

I Facebook-gruppen «Leilighet ønskes leid/til leie Stavanger regionen eller Ryfylke» la BDSM-klubben ut et innlegg hvor de var på utkikk etter lokaler.

Innlegget lå ute i cirka et døgn før det ble slettet. BDSM-klubben hadde lagt ut samme innlegg i to andre grupper, og ingen av de andre innleggene ble fjernet.

Styreleder Ole Kristoffer Rabben (34) forteller at de aldri fikk en forklaring på at innlegget ble fjernet.

– Det er ikke noe tilsynelatende brudd på reglene i gruppen, så da er det kanskje fordommer som kan tre inn. Det er kjipt, når folk er ukritiske og viser deg døren uten grunn, forteller Rabben til TV 2.

BDSM: BDSM er et samtykkende, avtalt og ofte erotisk samspill som involverer elementer av binding (på engelsk bondage) og disiplin, dominans og underkastelse (på engelsk submission), eller sadisme og masochisme. Praksisen kjennetegnes av et stort mangfold, men innebærer typisk et mentalt rollespill der partnerne inntar utfyllende roller overfor hverandre. Kilde: SNL

FACEBOOK-INNLEGG: Her er innlegget som ble fjernet fra Facebooksiden Foto: Facebook

Respektløst

Rabben har vært medlem i klubben i mange år, og går under kallenavnet BetterBound. Han forklarer at det føles respektløst at innlegget ble slettet.

– De vet ikke hva vi er ute etter, men de ser bare navnet «Rogaland BDSM-klubb» og sier nei takk. Det som er litt spesielt, er at det er moderatorene i gruppen som fjernet innlegget og ikke lar de som faktisk driver med utleie få komme til.

Tidligere har RBK leid en hytte i flere år, i tillegg til å bruke private stuer. Hytten er ganske slitt, så nå ser de etter noe av høyere standard.

– Vi ønsker en plass hvor vi kan utfolde oss med et litt større klientell enn det en stue kan tillate. En plass hvor fasilitetene er på plass og folk kan utfolde seg mer fritt, sier Rabben.

STAND: Her holder BDSM klubben stand under fjorårets Pride parade. Foto: Privat

Workshops og fester

BDSM-klubben i Rogaland har rundt 80 medlemmer. Den består av personer i alle aldre, med alle type legninger, form og størrelser.

– De fleste er litt hemmelig rundt dette med tanke på arbeidsgiver og andre familiemedlemmer, forteller Rabben.

Klubben har allerede fått to henvendelser etter Facebook-innleggene fra personer som vil leie ut lokaler til dem. Rabben røper hva som skjer under workshop- og festene de arrangerer.

– På «workshopsene» kan vi lage slagredskaper fra bunnen av med enten tau eller treverk. Vi prøver også ofte ut en japansk taukunst og viser hvordan det kan føles for personer det brukes på, sier 34-åringen, og legger til:

– På fester kan folk få prøve ut utstyr som de ikke nødvendigvis har hjemme. Da er det ikke noe program, men folk kan gjøre litt hva de vil. Alt med samtykke fra andre selvfølgelig.

PRIDE PARADE: Her er BetterBound på fjorårets Pride parade i Stavanger. Foto: Privat

Beskyldt for å være en orgie-klubb

Det er ikke nødvendigvis enkelt for klubben å finne lokaler. De vil gjerne ha litt plass, og har ikke store økonomiske midler til rådighet. Rabben har en anelse om hvorfor det kan oppstå fordommer rundt klubben.

– Alt som handler om sex er tabubelagt selv om det er et av de vanligste tingene i verden. Vi er tidligere blitt beskyldt for å være en orgie-klubb, sier Rabben lattermidlt.

Når TV 2 tar kontakt med en av administratorene for Facebook-gruppen, får vi dette til svar:

– Innlegget har ikke blitt avvist på grunn av hva klubben driver med. Først og fremst har innlegget blitt avvist fordi de har lett etter festlokaler. I gruppenavnet vårt står det at det tilbys/søkes steder der folk kan bo. En finner heller ikke lokaler for næring her. Det kommer inn mange forespørsel hver dag og vi sorterer ut så godt vi kan. Og jeg mener at det å lete etter festlokaler ikke passet inn i denne gruppen, sier administratoren, som ønsker å være anonym.