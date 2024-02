Barnehageansatt ga barna melatonin

En ansatt (53) i en barnehage i Indiana i USA skal ha gitt melatonin-gummi til flere barn ved Kidz Life Childcare Ministry hos New Life Church.

Nå må kvinnen i fengsel, melder Fox News.

Fikk bivirkninger

53-åringen skal ha fått beskjed fra foreldrene til ett av barna om å gi ungen deres melatonin-gummi under hvilestund for bedre søvn.

Den ansatte i barnehagen merket at barnet sov svært godt som følge av vingummien, så hun ga dem til flere av de andre barna også.

Totalt 17 barn, fra spedbarn til fireåringer, fikk kosttilskuddet, og den barnehageansatte gjorde dette uten samtykke fra barnas foreldre.

Melatonin er kroppens søvnhormon, ifølge NHI.

Barna skal ha fått bivirkninger, men det blir ikke nevnt noe om hvilke bivirkninger det er snakk om.

Det var en pastor som varslet Cumberland Metropolitan politiet etter at en annen barnehageansatt hadde fortalt ham hva som hadde skjedd.

Må i fengsel

I retten kom det frem at kvinnen skal ha delt ut melatonin-gummi til barna for å få dem til å sove for hennes egen vinning. Da slapp hun å forholde seg til masete barn under pausen sin, skriver Fox News.

Vingummien har også flere bivirkninger som krever nødvendig helseinformasjon fra barnas foreldre.

53-åringen ble siktet for elleve forbrytelser for omsorgssvikt og seks mindre lovbrudd for hensynsløs tilsyn av en barnepasser.

Kvinnen erkjente straffskyld, og ble nylig dømt til et halvt års fengsel.