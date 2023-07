«Barbie»-filmen førte til globale mangler

Er du en av de som venter i spenning på å se den nyeste «Barbie»-filmen? Da er du ikke alene.

Hvis du også skal male huset rosa i nærmeste fremtid – da må du nok vente en stund.

Med sitt budsjett på 100 millioner dollar – noe som tilsvarer nesten én milliard kroner – har «Barbie» blitt en av årets mest etterlengtede filmer.



For det er nemlig én spesiell ting som store deler av budsjettet har gått til, noe som har ført til globale mangler på denne jorda.

Gikk tom for den ikoniske fargen

– Verden gikk tom for rosa!

Det sier produksjonsdesigner Sarah Greenwood til Architectural Digest.

For da de skulle lage settet til den kommende filmen, trengte de såpass mye rosamaling at verden faktisk gikk tom for fargen som karakteren er kjent for – nemlig «Fluorescent Pink» av merket Rosco.

IKONISKE FIGURER: Margot Robbie og Ryan Gosling som dukkeparet «Barbie» og «Ken» i filmen «Barbie». Foto: Warner Bros.

Filmen, som kommer på norsk kino 21. juli, har stjerneskuespillerne Margot Robbie og Ryan Gosling som de ikoniske figurene «Barbie» og «Ken», hvor de skal prøve å lage seg et liv etter at de blir kastet ut av «Barbie Land».



CNN omtalte saken først.

Regissør Greta Gerwig, som regisserte og skrev store deler av manuset, forteller til magasinet at fargen var essensiell for filmen.

ULIKE TYPER: I filmen vil det være flere variasjoner av de kjente dukkekarakterene. Her er Margot Robbie «Barbie», mens Ryan Gosling er «Ken» og Simu Liu er «Ken #2» Foto: Warner Bros.

«Å opprettholde «barnsligheten» var viktigst. Jeg ville at rosafargene skulle være veldig lyse – og at alt nesten skulle være litt for mye».



Det var en del av det Gerwig beskriver som «det alternative universet av Barbie Land».

Bekrefter mangel

For å lage settene tok skaperne inspirasjon fra Palm Springs-modernismen på 1950-tallet.

ULIKE TYPER: I filmen vil det være flere variasjoner av «Barbie» og «Ken». Her er skuespiller Issa Rae «President Barbie». Foto: Warner Bros.

«Alt med den epoken var spot-on», sa produksjonsdesigneren, og la til at hun ville gjøre «Barbie ekte gjennom denne uvirkelige verdenen».



I en epost til CNN bekreftet visepresidenten for markedsføring for malingsselskapet Rosco, Lauren Proud, at produksjonen brukte mye av fargen.

I tillegg understrekte hun at det var andre faktorer som var involvert når det kom til mangelen på rosamaling.



«Settene ble utviklet i en tid hvor vi fortsatt opplevde problemer med den globale forsyningskjeden, og malingsforsyningen ble spesielt hardt rammet. Vi leverte alt vi kunne, og de fikk alt».