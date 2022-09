Bachelor-stjerne åpner opp om sex-avhengigheten

Belinda Rygier var sex-avhengig og lå med mer enn 700 menn. Så ble hun utsatt for den hendelse som ble vendepunkt for avhengigheten.

KJÆRLIGHET OG SEX: Belinda Rygier var forvirret over forskjellen på kjærlighet og sex, og det tok flere år før hun skjønte at hun var sexavhengig. Foto: Privat

Australske Belinda «Love» Rygier sjarmerte flere da hun deltok i det kjente programmet The Bachelor.

Nå åpner hun opp om at hun lenge var avhengig av sex, uten å skjønne det selv.

– Mitt gamle liv med avhengigheten virket normal. Faktisk trodde jeg at menn ville like meg mer for å ha, det jeg trodde, bare var en høy sexlyst, sier Rygier til TV 2.

Så ble hun utsatt for en hendelse som snudde avhengigheten hennes totalt.

Det var Daily Mail som først omtalte saken.

ENDRET LIVSSTILEN: Før så Belinda Rygier etter nye menn å ha sex med hver dag. Nå har hun endret på sexvanene sine. Foto: Privat

Voldelig forhold

Rygier forteller at hun lå med mer enn 700 menn. Hun brukte fritiden sin til å finne dem på alt fra nattklubber til matbutikken, og tenkte bestandig på sex.

Australieren forteller at hennes sexfokus gikk ut over vennskapene hennes, fordi hun gjerne droppet dem på byen for å ha tilfeldig sex.

– Jeg søkte konstant etter kjærlighet, og jeg forvekslet sex med kjærlighet. Jeg tenkte at det betydde at han ville mer med meg, fordi han ønsket meg seksuelt, forklarer den tidligere Bachelor-deltakeren.

– Den seksuelle lysten fikk meg til å føle meg ønsket og sett, og jeg var veldig forvirret over forskjellene mellom kjærlighet og sex.

En gang opplevde Rygier at en av mennene hun var med ble voldelig mot henne.

– Da han dyttet meg ned trappene og låste meg i garasjen, hadde jeg et blått øye. De trodde hånden min var brukket, sier hun om natten hun aldri glemmer.

Bachelor-stjernen fikk så beskjed om at hun ikke kunne reise tiltale, fordi hun hadde klort mannen mens hun forsvarte seg.

Mannen hadde fått flere kloremerker på armen fra noe, etter at hun prøvde å få han av seg. Ifølge politiet kunne de begge derfor havne i fengsel for vold i hjemmet.

– Mitt vendepunkt

Den voldelige hendelsen satte dype spor hos Rygier, og var med på å endre hennes sexavhengighet.

– Det var mitt vendepunkt, forteller Rygier til TV 2 og legger til:

– Jeg var fortsatt sexavhengig på dette tidspunktet, men dette var første gang i livet mitt at jeg virkelig valgte meg selv. Det var da reisen om indre helbredelse startet.

Australieren skjønte nå at hun fortjente ekte kjærlighet, og på grunn av hendelsen ønsket hun å åpne opp om sine følelser og oppfatning om kjærlighet og sex.

Sammen med en veileder snakket de om oppførselen hennes, den kompliserte barndommen og Rygier sin vanske for å knytte seg til andre.

Først da skjønte hun at hun hadde en avhengighet:

– Jeg oppdaget avhengigheten min først etter at jeg helbredet traumene og smertene fra barndommen, og usunne forhold jeg hadde vært i, forteller Bachelor-stjernen.

Hun skjønte mer og mer at hun alltid tenkte på sex, og så på potensielle menn, og noen ganger kvinner, mens hun handlet dagligvarer.

KJÆRLIGHETSVEILEDER: I dag arrangerer Belinga Rygier «bootcamps» for å hjelpe andre med å elske seg selv og finne sunne forhold. Foto: Privat

Etter dette begynte hun å ha sunne, trygge forhold. Så valgte hun å starte sin egen «bootcamp» der hun ville hjelpe andre med selvtillit og etablering av sunne, respektfulle forhold.

Vil hjelpe andre

Rygier, som nå jobber som kjærlighetsveileder, forteller at hun skjønte det var kjærlighet hun manglet i livet sitt, og at hun så på kjærligheten som en konkurranse hun måtte vinne.

Etter at hun åpnet opp om sitt gamle liv, har ikke alle tilbakemeldingene vært positive, og flere har sendt henne uønskede meldinger og bilder.

Rygier ønsker likevel å bruke sine egne erfaringer til å hjelpe andre gjennom sine «bootcamps», slik at andre skal forstå at de fortjener å bli elsket.

– Jeg trodde jeg var feit, og at ingen ville elske meg – det var akkurat det jeg tiltrakk meg. Dette gjelder alle. Det du tror, vil du tiltrekke deg, forteller australieren.

Rygier understreker at det å elske seg selv, og velge en partner for den de er, er det beste man kan gjøre for et sunt, langvarig forhold.