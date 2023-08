Axel (8) og Matilda (6) gjorde sjeldent funn ved Operataket

Barnas foreldre forteller at de aldri har sett noe lignende i Oslo før.

Barna Axel og Matilda Davies fra Sverige var nylig på ferie i Oslo med foreldrene sine, Charlotte Olofsson og Anton Davies, for å besøke noen venner.

En av dagene valgte familien å sykle fra Frognerseteren og ned til sentrum i hovedstaden. Siste stoppet var Operahuset, hvor de hoppet av sykkelsetet for å oppleve nærområdet.

Da de svenske turistene tittet ned i sjøen ved Operataket, så de noe helt spesielt, ifølge Fiskeavisen som først omtalte saken.

Se video av familiens funn øverst i saken.

Anker eller fisk?

Det var da Axel hoppet opp på en mur at han oppdaget noe som så rart ut i vannet.

– Vi voksne trodde først at det var et kunstverk eller et anker, ettersom den var så stille, forteller Axels mamma, Charlotte Olofsson, til TV 2.

SYKKELTUR: Den svenske familien syklet gjennom Oslo før de til slutt stoppet opp ved Operabygget. Her er de innom Vigelandsparken på Frogner. Foto: Privat

Sønnen hennes var derimot helt bestemt på at det måtte være en slags fisk de så.

– Han kastet ned en liten bit av et godteri, og fisken beveget seg og beviste at Axel hadde rett, legger moren til.

De visste fortsatt ikke hvilken fisk det kunne være:

– Vi har aldri sett noe lignende, forteller Olofsson om den merkelige skapningen med hale og vinger.

SKAPNING: Denne lille skapningen dukket opp like ved Operataket. Foto: Privat

Familien viste derfor en video de tok av fisken til en av vennene de var på besøk hos, ettersom han er en fiskeekspert.

– Han tipset om at det måtte være noe så uvanlig som en flyvefisk, forteller Olofsson.

– Sjeldent

Marinbiolog og leder for havteamet i WWF Verdens naturfond, Fredrik Myhre, bekrefter at den svenske familien har sett en flyvefisk.

– En utrolig spennende observasjon og det er absolutt ikke vanlig å se i norske farvann, sier Myhre til TV 2 og legger til:

– For å understreke hvor sjeldent dette er i våre farvann, så er det per i dag kun én registrering av flyvefisk hos Artsdatabanken.

Han forteller at det finnes rundt 64 arter av flyvefisk, og at de oppholder seg i tropiske og subtropiske farvann, som for eksempel Barbados i det karibiske hav.

Det kan være flere grunner til hvorfor fisken har dukket opp i Norge, og han trekker frem én av dem:

MARINBIOLOG: Fredrik Myhre er marinbiolog og bekrefter at familien har sett en flyvefisk. Foto: Geir Barstein / WWF Verdens naturfond».

– Det kan absolutt ha en sammenheng med økende havtemperaturer grunnet menneskeskapte klimagassutslipp. Vi ser stadig nye arter som egentlig hører hjemme i varmere farvann dukke opp i norske havområder, sier marinbiologen.

Flyvefisken svømmer ofte i stim, så det er mulig at noen brødre og søstre av denne fisken også finnes i våre havområder nå om dagen, ifølge Myhre.

Mange undrer seg nok over navnet til flyvefisken, og om den faktisk kan fly med «vingene» sine.

– Flyvefisken har fått sitt fantastiske navn fordi den kan glidefly ved hjelp av de enormt store brystfinnene sine. Faktisk har forskere funnet ut at disse utrolige fiskene kan «fly» i opptil 45 sekunder av gangen, og rekorden for lengste flytur er opptil 400 meter, forteller marinbiologen.

FLYVEFISK: Slik ser en flyvefisk ut. Foto: Rights Managed/Mary Evans Picture

Fiskeentusiast

Olofsson forteller at barna hennes har vært interessert i fiske før, men etter oppdagelsen ved Operataket har spesielt Axel blitt en skikkelig fiskeentusiast.

– Nå ønsker han seg kun fiskeutstyr i bursdagsgave til fremtidige storfangster, forteller moren.

Barnas foreldre syntes det var et morsomt funn de gjorde ved Operataket, ettersom flyvefisken er et sjeldent syn i hovedstaden.

– At flyvefisk også liker opera må være helt unikt og et nytt steg i evolusjonen, sier Olofsson spøkefullt.