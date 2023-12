Australias svar på «Freya» går viralt for sine rampestreker

«STRANDET»: Selen Neil har valgt å gå i land i Australia. Her har den stjelt en kjegle og lagt seg ned for å hvile. Foto: Marine Conservation Program

Selen «Neil the Seal» dukker stadig opp i Tasmania i Australia. Nå har den blitt verdenskjendis.

Det er «Neil the Seal» sin verden – alle andre bare lever i den.

Den siste tiden har nemlig en sørlig sjøelefant, også kalt en elefantsel, på 600 kilo tatt seg ekstra godt til rette i Tasmania i Australia.

Selen dukker opp der du minst venter det, og nå har den også dukket opp på sosiale medier – der tar det helt av.

Kom seg ikke på jobb

«Neil the Seal» har skapt en del uro i Tasmania ved å ramponere gjerder, vandre inn i hagene til folk, stjele kjegler og stenge veier ved å legge seg ned for å sove.

Ifølge The Guardian hindret selen blant annet en kvinne i å dra på jobb i november. Amber Harris våknet til lyder hun trodde kom fra tyver som brøt seg inn i bilen hennes.

– Jeg så ut av soveromsvinduet mitt, men nei - det var Neil som så rett opp på meg, forteller Harris.

Selen hadde lagt seg ned foran bilen hennes for å ta seg en lur, etter at han først hadde prøvd å komme seg inn i huset hennes.

Harris fikk ikke selen bort, og måtte derfor ringe sjefen sin for å fortelle at hun ikke klarte å komme seg på jobb.

Dette er ikke første gang «Neil the Seal» har forlatt sjøen og trasket opp på land.

The Canberra Times skriver at Neil ofte tar turen opp på land der han oppholder seg i noen uker om gangen. Gjennom flere år har han forårsaket store skader, men også mye glede for folk.

Veldig populær

Selv om selen har gjort store ødeleggelser i Australia, har den nå blitt et ikon, og en stor kjendis verden over.

Flere har fått seg en god latter av alle påfunnene til den kraftige «rampenissen», og den går viralt på sosiale medier.

Neil har fått sin egen Instagram-konto bak navnet «neiltheseal22» som har nesten 40.000 følger. På TikTok har den over 160.000 følgere, og videoer av selen over flere millioner visninger. Hashtagen «neiltheseal» har over 26 millioner visninger.

«Jeg bare elsker Neil the Seal,» skriver en på TikTok.



Noen forteller at de har sett flere gærne videoer av Neil, blant annet en der han skal ha jaget en person i rullestol.

Andre hevder han er misforstått:

«Det er bare utøvende kunst, og ingen forstår det,» skriver en på TikTok.

Miljøvernorganisasjonen Marine Conservation Program skriver på sin Facebook-side at de synes det er flott at mange synes Neil er kul, men ber folk om å holde seg borte fra den store selen.



Målet er at selen etter hvert skal returnere til havet igjen.

Sommeren 2022 var Norge i en lignende situasjon der hvalrossen «Freya» kom tett på mennesker på Østlandet, og ødela båter.

Ettersom det oppsto flere farlige situasjoner for mennesker og dyr, ble «Freya» til slutt avlivet.