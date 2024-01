Ariel er født med seks bein

NYOPERERT: Hunden Ariel ble operert forrige uke for å kunne leve som andre hunder. Foto: Vicki Black

Livet for hunden Ariel startet ikke lett.

Men nå ser det ut til at hun endelig kan få leve som normale hunder, melder AP News.

«Havfruefinne»

Ariel ble født med seks bein, og i september i fjor ble hun funnet forlatt på parkeringsplassen til en matbutikk i England.

Hunden, som er av rasen spaniel, er oppkalt etter hovedkarakteren i «Den lille havfruen» på grunn av det ekstra vedhenget hun har med to poter som ligner en havfruefinne.

Dette har hun levd med hele livet sitt – frem til nå.

Torsdag fikk hun nemlig operert bort sine ekstra bein. Nå skal hun finne ut av hvordan livet er med fire bein, akkurat som en vanlig hund.

HAVFRUEHUND: Her kan man se vedhengen som danner to ekstra poter, som en havfruefinne, på Ariel. Dette bildet er tatt før operasjonen. Foto: Vicki Black

Aldri sett før

– Hun har det strålende, uttalte direktør Vicki Black ved Langford Vets Small Animal Referral Hospital etter operasjonen.

Ariel ble skrevet ut hos veterinæren lørdag, og hun kunne allerede løpe rundt på sine fire bein bare dager etter operasjonen.

Ifølge Black har de aldri sett en seksbeint hund før, og det var første gang de utførte en slik operasjon.

Dyresykehuset er stolt over å ha fått gjennomføre operasjonen til Ariel, og forteller at de Sekstra potene ikke hadde noen nytte for hunden. De bare hang ved siden av halen hennes.