Apens «jomfrufødsel» overrasket – nå har dyrehagen fått svar

MOR OG SØNN: Her er apen Momo sammen med sønnen sin, som ikke har fått et navn enda. Foto: Kujukushima Zoo og botanisk hage

De ansatte ved Kujukushima Zoo og botanisk hage i Japan skjønte lite da den kvinnelige hvithåndgibbon-apen deres plutselig fødte.

Apen «Momo» hadde nemlig bodd alene i buret sitt hele tiden, og hadde ikke et kjent mannlig følge.

Det melder CNN.

Tok DNA-test

Etter å ha tatt en DNA-test av Momos apeunge, som kom til verden i februar 2021, har dyrehagen endelig funnet ut hvem faren er.

Nå har de også en teori om hvordan apene har klart å parre seg – til tross for at de aldri var i samme bur.

Kujukushima Zoo skriver på sine hjemmesider at det er apen «Ito», en smidig gibbon, som er faren til apeungen.

Ito befant seg i naboburet rundt det tidspunktet Momo ble gravid.

Lite stålhull

Nylig fortalte dyrehagen til CNN at de tror apene har klart å parre seg gjennom et lite hull i en stålplate gjennom innhengningene deres.

Hullet målte cirka ni millimeter i diameter.

– Det er et dyrebart liv som er født inn i verden. Vi vil fortsette å ta godt vare på ham, og håper at han vil leve et sunt og langt liv, sa Hideki Hisano, assisterende direktør for dyrehagen, om apeungen.

Den lille apeungen har fortsatt ikke fått navn, men lever sammen med Momo i dyrehagen.

Gibboner er blant de minste apeartene, og blir bare opp til en meter høye. De har en høy sangstemme, og kan svinge seg 10-12 meter fra tre til tre, ifølge Store norske leksikon.